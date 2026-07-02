वैश्विक बाजारों से मिले मिश्रित संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में मजबूती देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स करीब 220 अंक चढ़ा, जबकि निफ्टी 24,100 के आसपास मजबूती के साथ कारोबार करता दिखा।

कच्चे तेल की कीमत घटकर 70 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंचने से बाजार की धारणा मजबूत हुई। आईटी और मेटल सेक्टर के शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिससे प्रमुख सूचकांकों को सहारा मिला।

बता दें कि दुनियाभर के शेयर बाजारों में दबाव देखने को मिल रहा है। निवेशकों की ओर से चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में बिकवाली के चलते वैश्विक बाजार लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं।

गौर करने वाली बात है कि बुधवार को निफ्टी 50 140 अंक यानी 0.59% की बढ़त के साथ 24,005.85 पर बंद हुआ था जबकि बीएसई सेंसेक्स 443.97 अंक यानी 0.58% चढ़कर 76,922.64 के स्तर पर बंद हुआ।