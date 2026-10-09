Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन तेजी के साथ शुरुआत हुई। साल की सबसे बड़ी गिरावट के बाद शुक्रवार को दोनों प्रमुख सूचकांक 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी (NSE Nifty50) और 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स (Bse Sensex) हरे निशान पर खुले।

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 373 अंक या 0.52% उछलकर 71,966.24 पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 129.55 अंक या 0.58% उछलकर 22,361.35 पर आ गया।

एशियाई बाजारों में मिला-जुला कारोबार

एशियाई शेयर बाजारों में शुक्रवार को मिला-जुला रुख देखने को मिला। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.76 फीसदी गिरकर कारोबार कर रहा था, जबकि टॉपिक्स सूचकांक में लगभग कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं, ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 सूचकांक 0.37 फीसदी की बढ़त के साथ कारोबार करता दिखा।

भारतीय टेक कंपनियों के एडीआर में उतार-चढ़ाव

भारतीय तकनीकी कंपनियों के अमेरिकी डिपॉजिटरी रिसीट (ADR) में पिछले कारोबारी सत्र के दौरान काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। ओपनएआई के राजस्व में गिरावट की खबर और अमेरिका की एच-1बी वीजा नीति से जुड़ी घोषणा का असर इनकी कीमतों पर पड़ा। इन्फोसिस का एडीआर पिछली शाम तेज गिरावट के बाद बढ़त के साथ बंद हुआ।

कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट

शुक्रवार, 9 अक्टूबर को शुरुआती कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड का भाव 0.43 फीसदी फिसलकर 103.83 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। वहीं, अमेरिकी क्रूड की कीमत 0.36 फीसदी गिरकर 91.16 डॉलर प्रति बैरल रह गई।

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