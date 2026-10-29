भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को सपाट शुरुआत हुई। दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर खुले। सेंसेक्स 47.96 अंक या 0.07% की बढ़त के साथ 73,293.99 अंक पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 22,699.35 अंक पर सपाट रहा।

शुरुआती कारोबार में अडानी पोर्ट्स एंड SEZ सबसे ज्यादा बढ़त (2% से अधिक) के साथ आगे रहा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में 1.6%, BSE में 1.2% और इंफोसिस में 0.9% की तेजी आई।

50-स्टॉक वाले सूचकांक में ट्रेंट सबसे ज्यादा गिरा; दिन में बाद में आने वाले तिमाही नतीजों से पहले इसमें 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और मारुति सुजुकी के शेयरों में भी 1% से ज्यादा की गिरावट आई।

वही, बीएसई पर जियो प्लेटफॉर्म का शेयर अपने लिस्टिंग के दूसरे दिन गुरुवार, 29 अक्टूबर को सुबह 9:50 बजे +3.57% की तेजी के साथ 1464.35 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है।

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