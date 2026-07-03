Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स करीब 500 अंक चढ़ गया जबकि निफ्टी 24,300 के स्तर के ऊपर पहुंच गया। बाजार में यह बढ़त मुख्य रूप से आईटी (टेक्नोलॉजी) और मेटल शेयरों में मजबूत खरीदारी के कारण देखने को मिली।

वैश्विक बाजारों में मिला-जुला रुख रहा। दुनियाभर के निवेशक चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में बिकवाली कर रहे हैं जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर दबाव बना हुआ है।

इस बीच, कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतें 70 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रही हैं। जून महीने में कच्चे तेल की कीमतों में मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी मासिक गिरावट दर्ज की गई जिससे ऊर्जा लागत को लेकर कुछ राहत मिली है।

विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजारों के मिश्रित संकेतों के बावजूद घरेलू निवेशकों की खरीदारी और आईटी व मेटल सेक्टर में मजबूती से भारतीय शेयर बाजार को समर्थन मिल रहा है।

एशियाई बाजार

शुक्रवार को एशिया-प्रशांत (एशियन) शेयर बाजारों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। निवेशक टेक्नोलॉजी कंपनियों के शेयरों से पैसा निकालते रहे, जिसका असर अमेरिकी बाजार की पिछली गिरावट के बाद एशियाई बाजारों पर भी दिखा।

-जापान का निक्केई 225 शुरुआती कारोबार में 0.86% गिर गया। वहीं टॉपिक्स इंडेक्स 0.34% की बढ़त के साथ खुला।

दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.97% चढ़ा जबकि कोसडैक इंडेक्स 1.12% की गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा। हॉन्गकॉन्ग के हैंग सेंग इंडेक्स के वायदा (फ्यूचर्स) 23,061 पर रहे, जो पिछले बंद स्तर 23,055.03 से थोड़ा ऊपर था।

अमेरिकी बाजार

गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजारों में मिला-जुला कारोबार देखने को मिला। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ, जबकि सेमीकंडक्टर (चिप) कंपनियों के शेयरों में कमजोरी के कारण नैस्डैक में गिरावट दर्ज की गई।

-डॉव जोन्स 594.83 अंक (1.14%) की बढ़त के साथ 52,900.07 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ।

-एसएंडपी 500 मामूली बढ़त के साथ 7,483.24 पर बंद हुआ।

-वहीं नैस्डैक 0.8% गिरकर 25,832.67 पर बंद हुआ।

कच्चा तेल (Crude Oil)

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट देखने को मिली।

-वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड के वायदा भाव 0.39% गिरकर 68.42 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहे थे।

-वहीं ब्रेंट क्रूड (अगस्त डिलीवरी) 71.55 डॉलर प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था, जो 75 डॉलर के महत्वपूर्ण स्तर से नीचे है।

-कॉमेक्स (COMEX) पर भी कच्चे तेल की कीमत 0.39% की गिरावट के साथ 68.42 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार करती दिखी।