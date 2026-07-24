Share Market Today : भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार, 24 जुलाई को गिरावट के साथ शुरुआत हुई। दोनों प्रमुख सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स लाल निशान पर खुले। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 512.07 अंक लुढ़ककर 75,869.38 अंक पर जबकि एनएसई निफ्टी 153 अंक टूटकर 23,713.60 अंक पर रहा।

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों का हाल

सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से इंटरग्लोब एविएशन, इटर्नल, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस और ट्रेंट के शेयर सबसे अधिक नुकसान में रहे। अप्रैल-जून तिमाही के परिणाम के बाद इंटरग्लोब एविएशन का शेयर दो प्रतिशत से अधिक टूट गया।

वहीं आईटी सेवा कंपनी इन्फोसिस का शेयर एक प्रतिशत से अधिक गिरावट में रहा। दूसरी ओर, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) और सन फार्मा के शेयर बढ़त में रहे।

एशियाई बाजार

शुक्रवार की सुबह के कारोबार के दौरान एशियाई शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। जापान का निक्केई 225 1.2% गिरा, जबकि टॉपिक्स 1% की गिरावट दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.8% और कोस्डैक 2.17% नीचे आया। ऑस्ट्रेलिया का बेंचमार्क एसएंडपी/एएसएक्स 200 भी 0.47% नीचे रहा।

अमेरिकी बाजार

पिछले सत्र में वॉल स्ट्रीट पर व्यापक बिकवाली देखने को मिली। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 506.93 अंक या 0.97% गिरकर 51,711.65 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 में 1.21% की गिरावट आई और यह 7,408.30 पर समाप्त हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 2.15% गिरकर 25,137.69 पर आ गया।

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) गुरुवार को शुद्ध बिकवाल रहे थे और उन्होंने 2,999.23 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। सेंसेक्स गुरुवार को 0.47 प्रतिशत और निफ्टी 0.53 प्रतिशत टूटकर बंद हुआ था।

कच्चा तेल

आज भी निवेशकों के लिए कच्चे तेल की कीमतें सबसे बड़े कारकों में से एक रहेंगी। हालांकि शुक्रवार के शुरुआती सत्र के दौरान कीमतों में थोड़ी नरमी आई, फिर भी ब्रेंट क्रूड लगभग 100.51 डॉलर प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा था, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) क्रूड लगभग 92.13 डॉलर प्रति बैरल पर था।

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