भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार को गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 224.75 अंक या 0.31% गिरकर 72,546.97 पर आ गया, जबकि निफ्टी 63.10 अंक या 0.28% गिरकर 22,717.15 पर आ गया।

प्रमुख नुकसान उठाने वालों में कोटक महिंद्रा बैंक 0.55%, एचडीएफसी बैंक 0.73%, एम एंड एम 0.82%, टाटा स्टील 0.83% और बजाज फाइनेंस 0.89% गिर गया।

एशियाई बाजार

प्रमुख एशियाई बाजार 29 सितंबर, मंगलवार को गिरावट के साथ खुले, लगातार दूसरे सत्र में गिरावट जारी रही। जापान का निक्केई 225 शुरुआती कारोबार में 0.4% गिरा, जबकि व्यापक टॉपिक्स इंडेक्स 1.1% नीचे रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5% और कोस्डैक 0.3% गिरा। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया का एसएंडपी/एएसएक्स 200 0.2% की बढ़त के साथ खुला।

कच्चा तेल

मंगलवार को शुरुआती कारोबार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ीं, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 106 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रही। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल की कीमत 93 डॉलर प्रति बैरल से थोड़ी अधिक थी।

अमेरिकी बाजार

सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 300 से अधिक अंक गिरकर 51,481.5 अंक पर आ गया। एसएंडपी 500 सोमवार को 0.8% गिरकर 7,683.69 अंक पर और नैस्डैक कंपोजिट 0.9% गिरकर 26,820.3 अंक पर बंद हुआ।

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