Share Market Today: सोमवार (10 मार्च 2026) सुबह भारतीय शेयर बाजार में कई दिनों से लगातार जारी गिरावट पर ब्रेक लग गया। दोनों प्रमुख सूचकांक BSE Sensex और Nifty दोनों हरे रंग के निशान पर खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 500 से ज्यादा जबकि निफ्टी 130 से ज्यादा अंक की तेजी के साथ खुला।

निफ्टी 50 191 अंक या 0.79% की बढ़त के साथ 24,219 पर खुला जबकि BSE Sensex 641 अंक या 0.83% बढ़कर 78,207 पर खुला। Nifty Bank 1.15% या 645 अंक की तेजी के साथ 56,665 पर खुला। इसी तरह Nifty Midcap 100 824 अंक या 1.46% बढ़कर 57,089 पर खुला।

कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई। यह $90 प्रति बैरल से नीचे आ गई और लगभग 10% तक लुढ़क गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक करने के खिलाफ चेतावनी दी।

एशियाई बाजार

मंगलवार सुबह एशियाई शेयर बाजार बढ़त के साथ खुले, जिसका कारण कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट रही। दक्षिण कोरिया का KOSPI खुलते ही 5% से अधिक उछल गया। जापान का Nikkei 225 1.66% बढ़ गया।

अमेरिकी बाजार

अमेरिकी शेयर बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि ईरान के साथ युद्ध समाप्ति के करीब हो सकता है। S&P 500 इंडेक्स 0.83% चढ़ा, जबकि Dow Jones Industrial Average में 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। Nasdaq Composite 1.38% उछलकर 22,695.95 पर बंद हुआ।