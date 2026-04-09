Share Market Today: ईरान द्वारा अमेरिका और इजराइल पर युद्धविराम समझौते का उल्लंघन करने के आरोप के चलते घरेलू शेयर सूचकांकों ने गुरुवार को गिरावट के साथ कारोबार शुरू किया। निफ्टी 50 125 अंक या 0.52% गिरकर 23,872 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 468 अंक या 0.60% गिरकर 77,094 पर खुला।

एशियाई बाजार

गुरुवार सुबह एशियाई सूचकांकों में मिला-जुला रुख देखने को मिला, क्योंकि ईरान के संसदीय अध्यक्ष ने अमेरिका पर दो सप्ताह के युद्धविराम समझौते की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। जापान का निक्केई 225 मामूली रूप से 0.12% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स में 0.26% की बढ़त दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.6% नीचे रहा, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक में कोई बदलाव नहीं हुआ।

कच्चा तेल

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स में 2.78% की बढ़ोतरी हुई और यह 97.04 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स में आज सुबह 2.53% की बढ़ोतरी हुई और यह 97.14 डॉलर पर पहुंच गया। कॉमेक्स पर, कच्चे तेल की कीमतें 2.38% बढ़कर 96.66 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रही थीं।

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