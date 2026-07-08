Share Market Today : पश्चिमी एशिया में फिर से तनाव बढ़ने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के चलते बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली। 8 जुलाई को एनएसई निफ्टी 50 160.85 अंक गिरकर 24,237.85 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 500.54 अंक गिरकर 77,680.18 पर खुला।

हालांकि, फार्मा और हेल्थकेयर शेयरों ने इस रुझान को उलट दिया। निफ्टी 50 में डॉ. रेड्डीज लैब, सिप्ला, ONGC,सन फार्मा, विप्रो और मैक्स हेल्थकेयर शीर्ष लाभ कमाने वाले शेयर रहे।

एशियाई बाजारों का हाल

जापान का बेंचमार्क निक्केई 225 0.55% गिरा, जबकि टॉपिक्स 0.7% की गिरावट के साथ दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.72% और स्मॉल-कैप कोस्डैक 1.94% नीचे आया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स का वायदा भाव 23,499 पर था, जबकि पिछले दिन यह 23,496.89 पर बंद हुआ था।

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