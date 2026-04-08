Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार, 8 अप्रैल 2026 को जबरदस्त तेजी के साथ शुरुआत हुई। दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स और एनएससी निफ्टी हरे निशान पर खुले। सेंसेक्स 2644.10 अंक की तेजी के साथ 77,260.68 के आस-पास पहुंचा। वही, निफ्टी 775.90 की तेजी के साथ 23,899.55 अंक के आस-पास पहुंच गया।

क्यों आई शेयर बाजार में तेजी

अमेरिका-ईरान युद्धविराम

ट्रंप ने ईरान पर नियोजित हमलों को दो सप्ताह के लिए रोक दिया। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यह कदम “इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह, तुरंत और सुरक्षित रूप से खोलने पर सहमति के अधीन” है।

दूसरी ओर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) पर देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से एक पोस्ट में कहा कि तेहरान के सशस्त्र बल “अपने रक्षात्मक अभियान बंद कर देंगे।”

एशियाई बाजार

बुधवार सुबह एशियाई सूचकांकों में तेजी के साथ शुरुआत हुई, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के बुनियादी ढांचे पर नियोजित हमलों को दो सप्ताह के लिए स्थगित करने पर सहमति जताई है। जापान का निक्केई 225 1.79% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स में 1.69% की बढ़त दर्ज की गई। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5.99% बढ़ा, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक लगभग 5% ऊपर रहा।

अमेरिकी बाजार

बुधवार सुबह अमेरिकी शेयर बाजार के बेंचमार्क से जुड़े वायदा बाजारों में भारी उछाल आया। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज वायदा 967 अंक या 2.1% बढ़ा। एसएंडपी 500 वायदा में 2.1% और नैस्डैक 100 वायदा में 2.3% की तेजी आई।

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