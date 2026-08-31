हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार, 31 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार में गिरावट देखने को मिली। दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ खुले। सेंसेक्स 268 अंक या 0.35% गिरकर 76,976 पर खुला। जबकि निफ्टी 115 अंक या 0.48% गिरकर 24,060 पर पहुंच गया।

सेंसेक्स के 30 शेयरों में से शुरुआती बढ़त बनाने वालों में इटरनल, एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक शामिल थे। दूसरी ओर, इंडिगो, इंफोसिस, एनटीपीसी और टाटा स्टील पर दबाव देखा गया।

एशियाई मार्केट

दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 3.5% नीचे था, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक में 3.8% की गिरावट दर्ज की गई। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 2.16% और टॉपिक्स सूचकांक 0.95% नीचे था। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक वायदा 25,472 पर था, जबकि पिछले दिन यह 25,584.49 पर बंद हुआ था।

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अमेरिकी वायदा

अमेरिकी बेंचमार्क से जुड़े वायदा अनुबंध सोमवार सुबह गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका ने ईरानी रॉकेट लॉन्चरों पर हमला किया था, जिससे तनाव बढ़ने की आशंका फिर से बढ़ गई।

डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज वायदा 85 अंक या 0.16% नीचे कारोबार कर रहा था। एसएंडपी 500 वायदा और नैस्डैक-100 वायदा में भी 0.2% की गिरावट आई।

रुपया 13 पैसे टूटकर 95.56 प्रति डॉलर पर

समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा के मुताबिक, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक तनाव के बीच रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में 13 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.56 पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि सितंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर बढ़ाए जाने के आसार के बीच अमेरिकी बॉन्ड पर प्रतिफल बढ़ा और डॉलर में व्यापक मजबूती आई। इससे निवेशकों की धारणा और प्रभावित हुई।

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शुक्रवार को अमेरिकी बाजार

शुक्रवार को अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष केविन वॉर्श ने मौजूदा मुद्रास्फीति के रुझानों पर चिंता व्यक्त की।

एसएंडपी 500 सूचकांक 0.25% गिरकर 7,711.76 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 0.52% गिरकर 26,402.42 पर आ गया। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 9.45 अंक या 0.02% गिरकर 53,559.99 पर बंद हुआ।

शुक्रवार को तेजी के साथ बंद हुआ था शेयर बाजार

शुक्रवार, 28 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुआ था। निफ्टी 24,150 के स्तर के ऊपर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स करीब 330 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ।

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भारतीय और विदेशी फर्मों ने इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर वाली पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट की सप्लाई के लिए बोली लगाई है। इसे देश में कम मूल्यवर्ग के प्लास्टिक नोटों की शुरुआत की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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