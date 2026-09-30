भारतीय शेयर बाजार आज बुधवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली। दोनों प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर खुले। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 190 अंक बढ़कर 72,733.04 पर पहुंचा; निफ्टी 22 अंक बढ़कर 22,735.20 पर कारोबार कर रहा है।

एशियाई बाजार

बुधवार, 30 सितंबर को एशियाई बाजार बढ़त के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में जापान का निक्केई 225 1.4% ऊपर था, जबकि व्यापक टॉपिक्स (Topix) में 0.6% की बढ़त देखी गई। दक्षिण कोरिया के कोस्पी (Kospi) और कोस्डैक (Kosdaq) में 1-1% की बढ़त हुई। ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 मामूली बढ़त के साथ खुला।

क्रूड ऑयल

क्रूड ऑयल की कीमतें बुधवार, 30 सितंबर को शुरुआती कारोबार में बढ़ी, ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 103 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रही। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 89.30 डॉलर प्रति बैरल थी।

अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स

अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में मंगलवार के कारोबार में मामूली बढ़त देखी गई। कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी अमेरिकी यील्ड बाजारों के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बनी रही।

अमेरिका में 10-वर्षीय और 30-वर्षीय यील्ड

अमेरिकी 10-वर्षीय बॉन्ड की यील्ड कई वर्षों के उच्चतम स्तर पर बनी रही। मंगलवार को 10-वर्षीय यील्ड 5.293% के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जो 2007 के बाद का उच्चतम स्तर है।

30-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड लगभग 5.585% थी। सत्र की शुरुआत में यह 5.6% से थोड़ी अधिक बढ़ी, जो जून 2002 के बाद का उच्चतम स्तर है।

अमेरिकी डॉलर

अमेरिकी डॉलर सूचकांक (DXY) 101.41 पर कारोबार कर रहा था। यह सूचकांक प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर की मजबूती या कमजोरी का मूल्यांकन करता है।

एफआईआई, डीआईआई डेटा

एनएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने मंगलवार को 9,980.22 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। घरेलू संस्थागत निवेशक शेयर खरीदते रहे और उन्होंने 6,952.71 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

यह भी पढ़ें: 1 अक्टूबर से बदलेंगे ये नियम

हर महीने की शुरुआत के साथ कुछ नए नियम और बदलाव लागू होते हैं। अब 1 अक्टूबर से भी कई ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों के रोजमर्रा के काम और जेब पर पड़ सकता है। इनमें LPG, बैंकिंग, UPI पेमेंट, प्रॉपर्टी और गाड़ियों से जुड़े नियम शामिल हैं।

ऐसे में अगर आप एलपीजी सिलेंडर लेते हैं, बैंक में एफडी रखते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या गाड़ी चलाते हैं, तो इन बदलावों के बारे में जानना जरूरी है। आइए जानते हैं 1 अक्टूबर से कौन-कौन से नियम बदलने वाले हैं…

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