हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा गिरकर 72,605.53 अंक पर आ गया, जबकि निफ्टी 50 में 190 अंकों की गिरावट आई और यह 22,405.20 अंक पर पहुंच गया।

निफ्टी 50 में श्रीराम फाइनेंस के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही, जो 5.6% टूट गए। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में 4%, इंफोसिस में लगभग 3% और एशियन पेंट्स में 2% की गिरावट दर्ज की गई।

सबसे ज्यादा बढ़त दिखाने वाले शेयरों में डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल रहे, जिनमें 3-3% की तेजी आई। जेएसडब्ल्यू स्टील के शेयरों में 1% की बढ़त रही।

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