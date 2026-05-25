Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार सोमवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 850 अंक या 1.14% बढ़कर 76,275 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 250 अंक या 1.07% बढ़कर 23,973.15 पर पहुंच गया।

एशियाई बाजार

सोमवार को एशियाई बाजार तेजी के साथ खुले। जापान का निक्केई 225 सूचकांक सोमवार को पहली बार 65,000 के पार पहुंचा और रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। यह सूचकांक 2.75% बढ़कर 65,081.96 पर पहुंच गया। टॉपिक्स सूचकांक में 0.65% की वृद्धि हुई। हांगकांग और दक्षिण कोरिया के बाजार सार्वजनिक अवकाश के कारण बंद हैं।

अमेरिकी बाजार

सोमवार को मेमोरियल डे के उपलक्ष्य में अमेरिकी बाजार बंद रहेंगे। शुक्रवार के नियमित सत्र में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 294.04 अंक या 0.58% बढ़कर 50,579.70 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 0.37% बढ़कर 7,473.47 पर स्थिर हुआ। नैस्डैक कंपोजिट 0.19% बढ़कर 26,343.97 पर बंद हुआ।

कच्चा तेल

वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड फ्यूचर्स में लगभग 5% की गिरावट आई और यह 91.65 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स आज सुबह 5% की गिरावट के साथ 98.30 डॉलर पर कारोबार कर रहा था। कॉमेक्स पर, कच्चे तेल की कीमतें 4.93% गिरकर 91.84 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रही थीं।

खबर अपडेट हो रही है…