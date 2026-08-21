भारतीय शेयर सूचकांकों ने शुक्रवार को सपाट शुरुआत की। निफ्टी 50 20 अंक या 0.08% बढ़कर 24,252 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 51 अंक या 0.07% बढ़कर 77,588.50 पर खुला।

एशियाई बाजार में गिरावट

अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में उछाल के चलते वॉल स्ट्रीट में आई गिरावट के चलते एशिया-प्रशांत बाजारों में भी गिरावट देखी गई। जापान का निक्केई 225 0.92% गिरा, जबकि टॉपिक्स 0.40% फिसल गया। कोस्पी 1.07% गिरा, वहीं स्मॉल-कैप कोस्डैक 2.44% की गिरावट दर्ज की गई। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 25,696 पर था, जबकि पिछले दिन यह 25,698.49 पर बंद हुआ था।

अमेरिकी बाजार

गुरुवार को अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ, क्योंकि अमेरिकी दीर्घकालिक ब्याज दरों में उछाल आया। इससे यह चिंता बढ़ गई कि बढ़ती उधार लागत तेजी के माहौल को बाधित कर सकती है। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 703.84 अंक या 1.32% गिरकर 52,759.21 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 में 0.87% की गिरावट आई और यह 7,641.16 पर बंद हुआ, जबकि नैस्डैक कंपोजिट 1% गिरकर 26,067.17 पर बंद हुआ।

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