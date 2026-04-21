Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखने को मिल रही है। आज दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) दोनों हरे निशान पर खुले। निफ्टी 50 में 51 अंकों या 0.21% की बढ़त के साथ 24,416 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स में 196 अंकों या 0.25% की बढ़त के साथ 78,716 पर खुला। निफ्टी बैंक में 308 अंकों या 0.54% की बढ़त के साथ 56,890 पर कारोबार शुरू हुआ।

एशियाई बाजार

मंगलवार सुबह एशियाई सूचकांकों की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। इसकी वजह पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के समाधान की उम्मीदें थीं, जबकि ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है। जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.52% बढ़ा, जबकि टॉपिक्स में मामूली बढ़त देखने को मिली। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 1.58% ऊपर चढ़ा, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक में 0.90% की बढ़त दर्ज की गई। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स फ्यूचर्स 26,494 के स्तर पर था, जो इंडेक्स के पिछले बंद स्तर 26,361.07 से अधिक है।

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