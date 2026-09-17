भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को मामूली गिरावट के साथ कारोबार शुरू हुआ। सेंसेक्स 72.05 अंक (0.10%) गिरकर 74,264.40 पर खुला, जबकि निफ्टी 5.50 अंक (0.02%) गिरकर 23,212.10 पर खुला।

एशियाई बाजारों में तेजी

शुरुआती कारोबार में एशियाई बाजारों में तेजी देखी गई। दक्षिण कोरिया के कोस्पी (Kospi) में 1% की बढ़त हुई, जबकि कोस्डैक 0.57% ऊपर चढ़ा। जापान के निक्केई 225 में 0.9% और टोपिक्स में 0.7% की बढ़त दर्ज की गई। ऑस्ट्रेलिया के S&P/ASX 200 में भी 0.16% की मामूली बढ़त हुई।

अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में उछाल

फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि के बाद अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 5% के महत्वपूर्ण स्तर से ऊपर चढ़ गई। बेंचमार्क यील्ड 2 बेसिस पॉइंट बढ़कर 5.016% हो गई, जबकि 2-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड में 7 बेसिस पॉइंट से अधिक की वृद्धि हुई और यह 4.738% पर पहुंच गई।

अमेरिकी बाजार

फेडरल रिजर्व द्वारा बेंचमार्क ब्याज दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि के बाद बुधवार को अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 631.21 अंक या 1.21% गिरकर 51,461.90 पर आ गया। एसएंडपी 500 में 0.45% की गिरावट आई और यह 7,551.81 पर पहुंच गया, जबकि नैस्डैक कंपोजिट में 0.01% की मामूली गिरावट आई और यह 25,978.42 पर बंद हुआ।

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