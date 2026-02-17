Share Market Today: घरेलू शेयर बाजार सूचकांक मंगलवार को वैश्विक बाजारों के दबाव के चलते गिरावट के साथ खुले। Nifty 50 और BSE Sensex दोनों लाल रंग के निशान पर कारोबार करते दिखे। निफ्टी 61 अंक यानी 0.24% की गिरावट के साथ 25,621 पर खुला जबकि BSE Sensex 145 अंक यानी 0.17% टूटकर 83,132 पर खुला।

Bank Nifty 204 अंक यानी 0.33% गिरकर 60,745 पर खुला जबकि Nifty Midcap 100 भी 134 अंक यानी 0.22% फिसलकर 59,589 पर पहुंच गया।

इससे पहले सोमवार को Nifty 50 212 अंक यानी 0.83% की बढ़त के साथ 25,683 पर बंद हुआ जबकि BSE Sensex 650 अंक यानी 0.79% चढ़कर 83,277 पर बंद हुआ।

एशियाई बाजार

मंगलवार सुबह एशियाई बाजार सपाट से लेकर गिरावट के दायरे में कारोबार कर रहे थे। Nikkei 225 0.5% नीचे था जबकि व्यापक TOPIX 0.2% फिसलकर 3,779.29 पर आ गया। चीन , हॉन्ग कॉन्ग, सिंगापुर, ताइवान और दक्षिण कोरिया के बाजार लूनर न्यू ईयर की छुट्टियों के कारण बंद रहे।

अमेरिकी बाजार

अमेरिकी वायदा बाजार मिश्रित रुख के साथ कारोबार कर रहे थे। S&P 500 से जुड़े फ्यूचर्स 0.1% बढ़े, जबकि Nasdaq-100 फ्यूचर्स 0.2% गिर गए। Dow Jones Industrial Average फ्यूचर्स 76 अंक यानी 0.2% चढ़े।

सोमवार को ‘President’s day’ के कारण अमेरिकी बाजार बंद रहे। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी प्रमुख सूचकांक सपाट से गिरावट के साथ बंद हुए थे। नैस्डैक 51 अंक यानी 0.22% गिरकर 22,547 पर बंद हुआ। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 49 अंक यानी 0.1% बढ़कर 49,500 पर बंद हुआ, जबकि एसएंडपी 500 6,836 पर लगभग सपाट बंद हुआ।