Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार (17 अप्रैल 2026) को गिरावट के साथ शुरुआत हुई। BSE Sensex और NSE Nifty दोनों लाल रंग के निशान पर खुले। सेंसेक्स 74.05 अंक या 0.09% बढ़कर 78,062.73 पर पहुंच गया जबकि निफ्टी शुरुआती कारोबार में 4.50 अंक या 0.02% की मामूली बढ़त के साथ 24,201.25 पर रहा। हालांकि, कुछ देर बाद ही बाज़ार ने बढ़त बना ली और हरे रंग के निशान पर कारोबार करने लगा।

कल गिरावट के साथ बंद हुआ था बाज़ार

पिछले ट्रेडिंग सत्र में बाज़ार हल्की कमजोरी के साथ बंद हुए। BSE Sensex 77,988.68 पर बंद हुआ जो 122.56 अंक या 0.16% की गिरावट दिखाता है। वहीं Nifty 50 24,196.75 पर बंद हुआ जो 34.55 अंक या 0.14% नीचे रहा।

एशियाई बाज़ार

एशियाई बाज़ार शुक्रवार को कमजोर शुरुआत के साथ खुले। जापान का Nikkei 225 0.7% गिरा जबकि TOPIX 0.6% नीचे रहा। दक्षिण कोरिया का Kospi 0.4% और Kosdaq 0.3% गिरा। वहीं ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX 200 भी 0.3% नीचे कारोबार करता दिखा।

अमेरिकी बाजार

अमेरिकी बाज़ार गुरुवार को हल्की बढ़त के साथ बंद हुए। S&P 500 0.26% बढ़कर 7,041.28 पर बंद हुआ, जबकि Nasdaq Composite 0.36% की बढ़त के साथ 24,102.70 पर पहुंच गया। वहीं Dow Jones Industrial Average भी 115 अंक या 0.24% चढ़कर 48,578.72 पर बंद हुआ।

पश्चिम एशिया में तनाव कम

रिपोर्ट्स के अनुसार इज़रायल और लेबनान ने 10 दिनों के सीज़फायर पर सहमति जताई है। ईरान ने कहा है कि किसी भी अमेरिका-ईरान वार्ता के लिए इज़रायल के हमलों का रुकना ज़रूरी है।

खबरों के मुताबिक, अगले वीकेंड में नई बातचीत हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष खत्म होने के करीब है जबकि मौजूदा अमेरिका-ईरान सीज़फायर 21 अप्रैल को खत्म होने वाला है।

कच्चा तेल (Crude Oil)

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई। वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट (WTI) 1.4% गिरकर 93.27 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया जबकि ब्रेंट क्रूड 1% गिरकर 98.3 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।