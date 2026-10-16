Share Market Today : शेयर बाजार में शुक्रवार को कारोबार की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। दोनों प्रमुख सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स आज लाल निशान पर खुले। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 113 अंक टूटकर 74,187 के स्तर पर आ गया, जबकि एनएसई निफ्टी 27.20 अंक गिरकर 22,967.15 पर कारोबार करता दिखा।

एशियाई मार्केट में तेजी

एशियाई मार्केट में शुक्रवार को तेजी के साथ शुरुआत हुई। शुरुआती कारोबार में जापान का निक्केई 225 सूचकांक 1% से अधिक चढ़ गया, जबकि टॉपिक्स में 1.14% की बढ़त देखी गई। लगातार छह दिनों की गिरावट के बाद, शुक्रवार को दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.22% की तेजी के साथ खुला, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक में 1.28% की बढ़त रही। ऑस्ट्रेलिया का बेंचमार्क S&P/ASX 200 सूचकांक 0.8% ऊपर रहा।

यूएस स्टॉक फ्यूचर्स

शुक्रवार सुबह US स्टॉक फ्यूचर्स में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखा। S&P 500 फ्यूचर्स स्थिर रहे, जबकि नैस्डैक-100 फ्यूचर्स में 0.3% की गिरावट आई। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स भी स्थिर रहे। यूएस 10-वर्षीय बॉन्ड यील्ड 5.09% पर रही।

ब्रेंट क्रूड ऑयल

आज शुरुआती कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में मामूली गिरावट आई, जिसमें ब्रेंट क्रूड ऑयल 105.38 डॉलर प्रति बैरल पर रहा। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड ऑयल फ्यूचर्स 0.7% गिरकर 97.27 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। कच्चे तेल की कीमतें अभी भी पश्चिम एशिया युद्ध से पहले के स्तरों की तुलना में काफी अधिक बनी हुई हैं।

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