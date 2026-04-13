Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार सोमवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट के साथ खुले। आज दोनों प्रमुख सूचकांक लाल निशान पर कारोबार करते दिखे। सेंसेक्स 1,613.09 अंक गिरकर 75,937.16 पर आ गया; निफ्टी 495 अंक गिरकर 23,555.60 पर पहुंच गया।

शुरुआती कारोबार में नुकसान उठाने वाले शेयर

शुरुआती कारोबार में प्रमुख शेयरों पर बिकवाली का दबाव बना हुआ है, जिसके चलते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2.69%, एशियन पेंट्स में 2.83% और मारुति सुजुकी में 2.85% की गिरावट दर्ज की गई है। अन्य पिछड़ने वालों में, बजाज फाइनेंस 3.01%, इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) 3.52% गिर गया है।

तेल और गैस सूचकांक में 2.6% की गिरावट

निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स में शुरुआती कारोबार में 2.6% की गिरावट दर्ज की गई, प्रमुख शेयरों में भारी बिकवाली देखी गई। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में सबसे ज्यादा गिरावट आई, इसके शेयर 4.51% गिरे, इसके बाद पेट्रोनेट एलएनजी में 4.24% और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में 4.21% की गिरावट दर्ज की गई।

जिन शेयरों में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई, उनमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में 3.02% की गिरावट आई, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज और चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में लगभग 2.75% की गिरावट आई।

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