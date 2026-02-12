Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार (12 फरवरी 2026) को गिरावट के साथ शुरुआत हुई। शुरुआती कारोबार में दोनों प्रमुख सूचकांक BSE Sensex और NSE Nifty लाल रंग के निशान पर कारोबार करते दिखाई दिए। एनएसई निफ्टी 25900 के नीचे था। वहीं सेंसेक्स 240 अंक फिसलकर कारोबार कर रहा था। निफ्टी आईटी इंडेक्स भी 3 प्रतिशत के नीचे था। बाजारों में पिछले सत्र की गिरावट जारी रही और 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 421.66 अंक या 0.50 प्रतिशत टूटकर 83,811.98 अंक पर जबकि 50 शेयर वाला एनएसई निफ्टी 121.10 अंक या 0.47 प्रतिशत फिसलकर 25,832.75 अंक पर आ गया।

इससे पहले बुधवार को एनएसई निफ्टी 50 सत्र 19 अंक या 0.07% बढ़कर 25,954 पर बंद हुआ जबकि बीएसई सेंसेक्स 40 अंक या 0.05% गिरकर 84,233 पर बंद हुआ।

विश्लेषकों का कहना है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण भी निवेशक और सतर्क हो गए हैं। सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में से इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इटर्नल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, अडानी पोर्ट्स, इंडिगो, मारुति सुजुकी इंडिया और सन फार्मास्यूटिकल्स के शेयर में गिरावट आई।

दूसरी ओर आईसीआईसीआई बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बजाज फाइनेंस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, एनटीपीसी, टाइटन, लार्सन एंड टुब्रो, एक्सिस बैंक और भारती एयरटेल के शेयर में तेजी दिखी।

एशियाई बाजार

गुरुवार सुबह एशियाई बाजार बढ़त के साथ खुले और उम्मीद से बेहतर अमेरिकी पेरोल डेटा के प्रभाव को नजरअंदाज किया। जापान का निक्केई 225 पहली बार इतिहास में 58,000 के स्तर पर पहुंच गया जिससे चुनाव के बाद की तेजी नए उच्च स्तर तक पहुंच गई। टॉपिक्स इंडेक्स 0.45% बढ़ा।

दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.12% उछला जबकि स्मॉल-कैप कोसडैक 0.22% चढ़ा। हॉन्ग कॉन्ग के हैंग सेंग इंडेक्स के फ्यूचर्स 27,206 पर थे जो एचएसआई के पिछले बंद स्तर 27,266.38 से नीचे है।

अमेरिकी बाज़ार

अमेरिकी बेंचमार्क बुधवार का कारोबार निचले स्तर पर बंद हुआ। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स 66.74 अंक या 0.13% की गिरावट के साथ 50,121.40 पर बंद हुआ। एसएंडपी 500 एक अंक से भी कम गिरकर 6,941.47 पर आ गया। नैस्डैक कंपोजिट 0.16% गिरकर 23,066.47 पर बंद हुआ।

अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड का भाव 0.46 प्रतिशत की बढ़त के साथ 69.72 डॉलर प्रति बैरल रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को लिवाल रहे थे और उन्होंने 943.81 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 125.36 करोड़ रुपये के शेयर की शुद्ध बिक्री की।