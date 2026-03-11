Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार (11 मार्च 2025) को सपाट शुरुआत हुई। दोनों प्रमुख सूचकांक BSE Sensex और NSE Nifty दोनों सपाट खुले। कारोबार खुलने के समय सेंसेक्स 78200 आसपास और निफ्टी 24280 के आसपास कारोबार करते दिखे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान के बाद रिलायंस के शेयर में आज तेजी दिखी। बता दें कि अमेरिका 50 साल में पहली बार एक नया ऑयल रिफाइनरी प्लांट बनाने जा रहा है और इस प्रोजेक्ट में मुकेश अंबानी निवेश करेगी।

इस समय सबसे बड़ी भूमिका कच्चे तेल की है। कीमतों में $117 प्रति बैरल से लेकर $85 प्रति बैरल से भी नीचे तक भारी उतार-चढ़ाव देखा गया है। हालांकि कच्चा तेल अब हरे रंग में है और अभी $90 प्रति बैरल से नीचे है।

मंगलवार को NSE Nifty 50 ने सत्र को 234 अंक या 0.97% की बढ़त के साथ 24,262 पर बंद किया जबकि BSE Sensex 640 अंक या 0.82% की तेजी के साथ 78,206 पर बंद हुआ।

कच्चा तेल (Crude Oil)

बुधवार सुबह कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त देखी गई और यह निचले स्तर से उबरती हुई दिखाई दी क्योंकि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ (Strait of Hormuz) को लेकर अपने रुख में बदलाव किया।

WTI कच्चे तेल की कीमत $83.43 पर ट्रेड कर रही थी जो 0.03% की गिरावट दिखाती है जबकि ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $87.88 पर 0.05% की बढ़त के साथ कारोबार कर रही थी। वहीं COMEX पर कच्चे तेल की कीमत 1.12% उछलकर $84.420 प्रति बैरल हो गई।

The Wall Street Journal की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) ने कच्चे तेल की कीमतों को कम करने के लिए अपने इतिहास में सबसे बड़े तेल भंडार जारी करने का प्रस्ताव दिया है। यह कदम ईरान के साथ युद्ध के दौरान तेल की कीमतों में तेज़ उछाल के बाद उठाया जा सकता है।

यह प्रस्तावित रिलीज़ 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बाद IEA सदस्य देशों द्वारा बाज़ार में जारी किए गए 182 मिलियन बैरल तेल से भी अधिक होगी।

एशियाई बाजार (Asian Markets)

बुधवार सुबह एशियाई सूचकांक बढ़त के साथ खुले, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें अपने ऊंचे स्तर से नीचे आईं।

जापान का Nikkei 225 1.36% उछला।

Topix सूचकांक में 1.22% की बढ़त दर्ज की गई।

दक्षिण कोरिया का Kospi 2.52% चढ़ा।

स्मॉल-कैप Kosdaq 1.39% बढ़ा।

हॉन्ग कॉन्ग के हैंगसैंग इंडेक्स फ्यूचर्स 25,936 पर थे, जबकि पिछला बंद 25,959.9 पर हुआ था।

अमेरिकी बाजार (US Markets)

मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए।

तेल की कीमतों में गिरावट और ईरान युद्ध पर निवेशकों की नजर बनी रही।

S&P 500 0.21% गिरकर 6,781.48 पर बंद हुआ।

Dow Jones Industrial Average 34.29 अंक (0.07%) गिरकर 47,706.51 पर बंद हुआ।

Nasdaq Composite 0.01% की मामूली बढ़त के साथ 22,697.10 पर बंद हुआ।