Stock Market Today: भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को गिरावट देखने को मिल रही है। दोनों प्रमुख सूचकांक बीएससी सेंसेक्स (Bse Sensex) और एनएससी निफ्टी (Nse Nifty) लाल निशान पर खुले। । निफ्टी 50 106 अंक या 0.46% गिरकर 23,109 पर खुला, जबकि सेंसेक्स 332 अंक या 0.45% गिरकर 73,650 पर खुला।

एशियाई बाजार

गुरुवार को एशिया-प्रशांत बाजारों में गिरावट के साथ शुरुआत हुई, क्योंकि मध्य पूर्व में शांति की उम्मीदें धूमिल होती दिख रही हैं। कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी का असर भी बाजार के सेंटिमेंट पर पड़ा। कोरियाई सूचकांक, कोस्पी, शुरुआती कारोबार में 4.1% गिरा, जबकि स्मॉल-कैप कोस्डैक 2.8% नीचे रहा। जापान का निक्केई 225 2.3% और टॉपिक्स 1.9% नीचे आया। हांगकांग हैंग सेंग सूचकांक वायदा 24,307 पर कारोबार कर रहा था, जो बुधवार के बंद भाव 24,407.96 से कम है।

अमेरिकी बाजार

अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ “अतिरिक्त आत्मरक्षा हमले” शुरू करने के बाद गुरुवार को अमेरिकी बेंचमार्क वायदा में भारी गिरावट आई। इन हमलों के चलते तेल की कीमतों में उछाल आया। एसएंडपी 500 वायदा में 0.4% और नैस्डैक 100 वायदा में 0.6% की गिरावट दर्ज की गई। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़े वायदा में 123 अंक या 0.3% की गिरावट आई।

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