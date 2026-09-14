Share Market Holiday: देशभर में 14 सितंबर 2026 को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि आज शेयर बाजार खुले हैं या बंद और क्या NSE व BSE पर ट्रेडिंग होगी या नहीं।

अगर आप आज शेयरों में निवेश या ट्रेडिंग करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले एक्सचेंज की आधिकारिक हॉलिडे लिस्ट चेक कर लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं 14 सितंबर को इक्विटी, डेरिवेटिव और कमोडिटी मार्केट का क्या रहेगा अपडेट…

14 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार खुले हैं या बंद?

शेयर बाजार की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, NSE और BSE दोनों ने गणेश चतुर्थी के लिए 14 सितंबर को पूरी तरह से ट्रेडिंग की छुट्टी घोषित की है। रेगुलर ट्रेडिंग सेशन के दौरान निवेशक किसी भी एक्सचेंज पर इक्विटी खरीद या बेच नहीं पाएंगे। इक्विटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग भी बंद रहेगी।

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मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) की भी रहेगी छुट्टी

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन के दौरान बंद रहेगा और शाम 5 बजे फिर से काम शुरू करेगा और शाम का सेशन रात 11:30 बजे तक खुला रहेगा।

शेयर मार्केट हॉलिडे लिस्ट 2026

क्रमांकतारीखदिनछुट्टी
126 मार्चगुरुवारराम नवमी
231 मार्चमंगलवारमहावीर जयंती
33 अप्रैलशुक्रवारगुड फ्राइडे
414 अप्रैलमंगलवारडॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती
51 मईशुक्रवारमहाराष्ट्र दिवस
628 मईगुरुवारबकरी ईद
726 जूनशुक्रवारमुहर्रम
814 सितंबरसोमवारगणेश चतुर्थी
92 अक्टूबरशुक्रवारमहात्मा गांधी जयंती
1020 अक्टूबरमंगलवारदशहरा
1110 नवंबरमंगलवारदिवाली – बालीप्रतिपदा
1224 नवंबरमंगलवारप्रकाश गुरुपर्व गुरु नानक देव
1325 दिसंबरशुक्रवारक्रिसमस

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ट्रेडिंग और सेटलमेंट हॉलिडे में क्या है अंतर?

ट्रेडिंग हॉलिडे यानी स्टॉक एक्सचेंज बंद रहते हैं, इसलिए निवेशक रेगुलर खरीद या बिक्री के ऑर्डर नहीं दे सकते। सेटलमेंट हॉलिडे में ट्रेडिंग जरूरी नहीं कि बंद हो।

इसके बजाय, उस दिन के लिए पात्र लेन-देन की क्लियरिंग और सेटलमेंट रोक दी जाती है। गणेश चतुर्थी (14 सितंबर 2026) के दिन यानी आज घरेलू इक्विटी मार्केट के लिए पूरे दिन का ट्रेडिंग हॉलिडे तय किया गया है।

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पर्युषण और दीपावली के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने दो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है। ये ट्रेनें विशेष किराये पर बांद्रा टर्मिनस-भावनगर टर्मिनस और दादर-हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेंगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…