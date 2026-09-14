Share Market Holiday: देशभर में 14 सितंबर 2026 को गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जा रहा है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल है कि आज शेयर बाजार खुले हैं या बंद और क्या NSE व BSE पर ट्रेडिंग होगी या नहीं।

अगर आप आज शेयरों में निवेश या ट्रेडिंग करने की योजना बना रहे हैं, तो पहले एक्सचेंज की आधिकारिक हॉलिडे लिस्ट चेक कर लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। आइए जानते हैं 14 सितंबर को इक्विटी, डेरिवेटिव और कमोडिटी मार्केट का क्या रहेगा अपडेट…

14 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर शेयर बाजार खुले हैं या बंद?

शेयर बाजार की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, NSE और BSE दोनों ने गणेश चतुर्थी के लिए 14 सितंबर को पूरी तरह से ट्रेडिंग की छुट्टी घोषित की है। रेगुलर ट्रेडिंग सेशन के दौरान निवेशक किसी भी एक्सचेंज पर इक्विटी खरीद या बेच नहीं पाएंगे। इक्विटी डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग भी बंद रहेगी।

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मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) की भी रहेगी छुट्टी

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अपने मॉर्निंग ट्रेडिंग सेशन के दौरान बंद रहेगा और शाम 5 बजे फिर से काम शुरू करेगा और शाम का सेशन रात 11:30 बजे तक खुला रहेगा।

शेयर मार्केट हॉलिडे लिस्ट 2026

क्रमांक तारीख दिन छुट्टी 1 26 मार्च गुरुवार राम नवमी 2 31 मार्च मंगलवार महावीर जयंती 3 3 अप्रैल शुक्रवार गुड फ्राइडे 4 14 अप्रैल मंगलवार डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती 5 1 मई शुक्रवार महाराष्ट्र दिवस 6 28 मई गुरुवार बकरी ईद 7 26 जून शुक्रवार मुहर्रम 8 14 सितंबर सोमवार गणेश चतुर्थी 9 2 अक्टूबर शुक्रवार महात्मा गांधी जयंती 10 20 अक्टूबर मंगलवार दशहरा 11 10 नवंबर मंगलवार दिवाली – बालीप्रतिपदा 12 24 नवंबर मंगलवार प्रकाश गुरुपर्व गुरु नानक देव 13 25 दिसंबर शुक्रवार क्रिसमस

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ट्रेडिंग और सेटलमेंट हॉलिडे में क्या है अंतर?

ट्रेडिंग हॉलिडे यानी स्टॉक एक्सचेंज बंद रहते हैं, इसलिए निवेशक रेगुलर खरीद या बिक्री के ऑर्डर नहीं दे सकते। सेटलमेंट हॉलिडे में ट्रेडिंग जरूरी नहीं कि बंद हो।

इसके बजाय, उस दिन के लिए पात्र लेन-देन की क्लियरिंग और सेटलमेंट रोक दी जाती है। गणेश चतुर्थी (14 सितंबर 2026) के दिन यानी आज घरेलू इक्विटी मार्केट के लिए पूरे दिन का ट्रेडिंग हॉलिडे तय किया गया है।

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पर्युषण और दीपावली के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने दो फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है। ये ट्रेनें विशेष किराये पर बांद्रा टर्मिनस-भावनगर टर्मिनस और दादर-हजरत निजामुद्दीन के बीच चलेंगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…