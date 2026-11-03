केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को माना कि शेयर बाजार में निवेश करने वाले आम लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। निवेशक शेयरों की बढ़ती कीमतों और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स को लेकर परेशान हैं। उन्होंने कहा कि निवेशकों की इन चिंताओं पर सरकार ध्यान देगी और सभी पक्षों की बात सुनेगी।

शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों (FPI) की लगातार बिकवाली और भारतीय शेयरों के आकर्षण में कमी के बीच LTCG टैक्स में बदलाव की मांग तेज हो रही है। निवेशकों का कहना है कि सरकार को इस टैक्स व्यवस्था की समीक्षा करनी चाहिए। निर्मला सीतारमण मुंबई में आयोजित पहले ‘फाइनेंशियल एक्सप्रेस लीडरशिप अवॉर्ड्स’ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई थीं। इस दौरान उन्होंने ‘फायरसाइड चैट’ में फाइनेंशियल एक्सप्रेस के संपादक श्यामल मजूमदार से बातचीत की।

निवेशकों की चिंताओं पर सरकार देगी ध्यान

अपने लगातार 10वें केंद्रीय बजट से पहले वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार निवेशकों और बाजार से जुड़े लोगों की बात सुनेगी। इसके बाद ही किसी तरह का फैसला लिया जाएगा।

उन्होंने कहा, ”मैं समझती हूं कि आम निवेशकों- खासकर शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के बीच चिंता और बेचैनी है। मैं किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रही हूं।”

टैक्स में छूट से ही शेयर बाजार मजबूत नहीं होता

वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में इसी कैपिटल गेन्स टैक्स व्यवस्था के बावजूद भारत में विदेशी निवेशकों से अच्छा निवेश आया था। उन्होंने कहा कि शेयर बाजार की मजबूती सिर्फ टैक्स में छूट पर निर्भर नहीं करती बल्कि इसके लिए देश की आर्थिक स्थिति और कंपनियों के मजबूत प्रदर्शन जैसे बुनियादी कारण भी जरूरी हैं।

हालांकि उन्होंने माना कि अब हालात बदल चुके हैं और बाजार के सामने कई चुनौतियां हैं। पिछले कुछ तिमाहियों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने भारतीय बाजार से काफी पैसा निकाला है। हाल में निवेश का रुख कुछ बदला हो सकता है।

उन्होंने कहा, ”बाजार से जुड़े लोग अब अपनी चिंताएं खुलकर सामने रख रहे हैं। मैं इन सभी बातों पर विचार करूंगी।”

7% से ज्यादा आर्थिक विकास सरकार की प्राथमिकता

निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश की आर्थिक विकास दर को 7 प्रतिशत या उससे ऊपर बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके लिए पूंजी की जरूरत होगी।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार का ध्यान भारत के कमजोर कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करने पर रहा है, लेकिन अब शेयर बाजार से जुड़े निवेशकों की चिंताओं पर भी ध्यान देना जरूरी है। वित्त मंत्री ने कहा, ”शेयर बाजार को भी समर्थन की जरूरत है और मैं इस बात को समझती हूं।”

विदेशी निवेशकों को खास छूट देने के पक्ष में नहीं सरकार

विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश के लिए खास सुविधाएं देने के सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार किसी एक वर्ग के निवेशकों को प्राथमिकता देने वाली नीति नहीं अपनाना चाहती।

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सरकार विदेशी निवेशकों (डॉलर में निवेश करने वालों) को आकर्षित करने के लिए विशेष कदम उठाती है तो फिर देश के घरेलू निवेशकों (रुपये में निवेश करने वालों) का क्या होगा?

उन्होंने कहा, ”सभी पक्षों की बात सुनिए। सरकार वास्तव में क्या कर सकती है, इस पर विचार किया जाएगा। पहले उनकी बातें सुनेंगे और फिर देखेंगे कि क्या कदम उठाए जा सकते हैं।”

शेयर बाजार से विदेशी निवेशक क्यों निकाल रहे पैसा?

विश्लेषकों के मुताबिक, भारतीय शेयर बाजार में शेयरों की कीमतें काफी बढ़ जाने और कंपनियों की कमाई की रफ्तार कमजोर होने के कारण विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं।

कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स भी निवेशकों की सोच को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा, विदेशी निवेशकों के पास दूसरे देशों में निवेश के अच्छे विकल्प भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिकी 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न हाल के हफ्तों में करीब 5 प्रतिशत रहा है। ऐसे में विदेशी निवेशकों के लिए अमेरिकी बाजार भी आकर्षक बना हुआ है।

टाटा ग्रुप के विवाद पर बोलीं- यह संवेदनशील मामला

टाटा ग्रुप के भीतर चल रहे मतभेदों पर भी निर्मला सीतारमण ने अपनी बात रखी। उन्होंने इसे एक संवेदनशील मामला बताया और उम्मीद जताई कि ग्रुप के अंदर का विवाद आपसी सहमति से सुलझ जाएगा। फिलहाल उन्होंने इसमें सरकार के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं बताई।

वित्त मंत्री ने टाटा ग्रुप को एक वैश्विक ब्रांड बनाने में पारसी समुदाय के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि टाटा ग्रुप का कारोबार कई क्षेत्रों में फैला हुआ है और भारतीय अर्थव्यवस्था में इसकी अहम भूमिका है।

उन्होंने उम्मीद जताई कि विवाद जल्द खत्म होगा और स्थिति सामान्य हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस विवाद को सार्वजनिक रूप से बढ़ाने के बजाय आपसी बातचीत से सुलझाना चाहिए।

सीतारमण ने भरोसा जताया कि कारोबारी समझदारी और व्यावसायिक अनुभव के आधार पर टाटा ग्रुप के मतभेदों का हल निकल आएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि फिलहाल इस मामले पर वह कोई जल्दबाजी में टिप्पणी नहीं करना चाहेंगी।

वित्त मंत्री ने कई अहम मुद्दों पर की बात

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टाटा ग्रुप के विवाद, विपक्ष के विरोध प्रदर्शन, आगामी बजट, रोजगार, निजी निवेश और आर्थिक सुधारों को लेकर कई अहम बातें कही हैं।

टाटा ग्रुप के विवाद पर चर्चा

टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को दोबारा पांच साल का कार्यकाल देने और टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्ट कराने के मुद्दे पर टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बीच मतभेद सामने आए हैं। 26 नवंबर को होने वाली बोर्ड बैठक इस विवाद के लिहाज से अहम हो सकती है।

विपक्ष पर साधा निशाना

सीतारमण ने विपक्ष पर संसद की कार्यवाही को कमजोर करने और सरकार के खिलाफ अस्थिरता का माहौल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सड़क पर प्रदर्शन करने और मॉक पार्लियामेंट करने के बजाय संसद में बहस के जरिए सरकार से सवाल पूछने चाहिए।

आगामी बजट की प्राथमिकताएं

लगातार 10वां बजट पेश करने की तैयारी कर रहीं वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी प्राथमिकता ऐसा बजट पेश करना है जिससे आम लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए और आर्थिक विकास को गति मिले।

युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करेगी सरकार

उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के कौशल विकास पर ध्यान देगी, ताकि उनकी योग्यता और कंपनियों की जरूरतों के बीच का अंतर कम किया जा सके। युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे वे नौकरी के लिए तैयार हो सकें।

निजी निवेश में बढ़ोतरी के संकेत

वित्त मंत्री ने कहा कि अब कंपनियां नए निवेश के लिए आगे आ रही हैं। GST सुधारों से खपत बढ़ी है और बाजार में मांग को लेकर कंपनियों का भरोसा मजबूत हुआ है। इससे निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल रहा है।

GST कलेक्शन और घरेलू खपत

सीतारमण ने अक्टूबर के GST कलेक्शन को अब तक का सबसे अधिक कलेक्शन बताया। उन्होंने कहा कि घरेलू खपत अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही है और कंपनियों को उत्पादन क्षमता बढ़ाने का भरोसा मिल रहा है।

MSME और स्टार्टअप पर जोर

बड़ी कंपनियों के बढ़ते दबदबे की चिंता पर उन्होंने कहा कि देश में MSME और स्टार्टअप भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। उद्योग का विकास केवल बड़े कारोबारी समूहों तक सीमित नहीं है।

उद्योग जगत से लगातार बातचीत की अपील

वित्त मंत्री ने उद्योग जगत से कहा कि सरकार के साथ बातचीत सिर्फ बजट से पहले नहीं, बल्कि पूरे साल जारी रहनी चाहिए। कंपनियों को अपनी समस्याओं और जरूरतों के बारे में सरकार को लगातार बताना चाहिए।

कारोबार और टैक्सपेयर्स पर भरोसा

सीतारमण ने कहा कि सरकार की नीतियों का आधार कारोबारियों, उद्योगों और टैक्स देने वालों पर भरोसा करना होगा। सरकार पारदर्शिता और कारोबार को आसान बनाने के लिए नियमों में सुधार कर रही है।