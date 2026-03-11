Why Share Market is falling: बाजार ने कल की उम्मीदों को छोड़ दिया और स्थिर शुरुआत के बाद सूचकांक तीव्र गिरावट देखने को मिली। BSE सेंसेक्स दोपहर के व्यापार में 1,100 से अधिक अंक गिर गया है, जबकि Nifty महत्वपूर्ण 24,000 के स्तर से नीचे आ गया। BSE स्मॉल कैप में 2% की गिरावट दर्ज की गई और प्रमुख मिडकैप इंडेक्स भी तेज़ी से नीचे आए। ऑटो स्टॉक्स आज सबसे ज्यादा प्रभावित हुए और Nifty Auto Index इंट्राडे में करीब 3% की गिरावट के साथ कारोबार करते दिखे।

भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को आई तेजी पर बुधवार (11 मार्च 2026) को ब्रेक लग गया। सुबह स्थिर शुरुआत के बाद सूचकांक बड़ी गिरावट देखने को मिली। BSE सेंसेक्स दोपहर को कारोबार बंद होने के समय 1300 से ज्यादा अंक गिर गया जबकि Nifty महत्वपूर्ण 24,000 के स्तर से नीचे आ गया। BSE स्मॉल कैप में 2% की गिरावट दर्ज की गई और प्रमुख मिडकैप इंडेक्स भी तेज़ी से नीचे आए। आज सबसे ज्यादा Nifty Auto Index प्रभावित हुआ और इंट्राडे में करीब 3% की गिरावट में ररहा।

बाजार विशेषज्ञ दीपक जसानी के अनुसार, “कल की उम्मीदें अब काफी हद तक फीकी पड़ गई हैं। आज क्रूड ऑयल इंट्राडे में लगभग 2% बढ़ा है। बाजार वर्तमान मध्य पूर्व की स्थिति को परख रहा है और इस बात को लेकर चिंतित है कि युद्ध जल्द समाप्त होगा या नहीं। कल सुबह बाजार में तेजी का ट्रिगर थोड़ी अधिक प्रतिक्रिया जैसी दिख रही थी। इसके अलावा, FII हर उछाल पर बेच रहे हैं, न कि नीचे खरीद रहे हैं।”

जानें किन तीन वजहों से धराशायी हुआ शेयर बाजार…

1.कच्चे तेल के दाम इंट्रा-डे में 2 प्रतिशत उछले

एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट के बाद क्रूड ऑयल की कीमतें फिर से बढ़ने लगी हैं। ANI की रिपोर्ट के अनुसार, UK Maritime Organisation ने बताया कि Strait of Hormuz में एक अज्ञात कार्गो जहाज पर किसी अज्ञात प्रोजक्टाइल से हमला हुआ। इससे जहाज पर आग लगी और यह निश्चित रूप से निवेशकों में चिंता पैदा करने वाला फैक्टक बन गया।

हालांकि क्रूड की कीमत अभी भी $90 प्रति बैरल के स्तर से नीचे है। लेकिन बुधवार के इंट्राडे सेशन में यह लगभग 2% बढ़ी। कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखे गए और निवेशक अच्छी खबर और बाजार की आशंकाओं के बीच संतुलन बना रहे।

2.यूरोपीय बाजारों में धीमी शुरुआत

निवेशकों की नकारात्मक भावना उस समय और बढ़ गई, जब यूरोपीय बाजार लाल निशान पर खुले। Strait of Hormuz में एक कार्गो जहाज पर हमला होने की खबर ने पूरे यूरोप के निवेशकों को चिंतित कर दिया। यूके, फ्रांस और जर्मनी के प्रमुख इक्विटी बाजार सभी लाल निशान में हैं और लगातार नीचे की ओर जा रहे हैं। इसने वैश्विक अस्थिरता को और बढ़ा दिया।

3. FIIs की बिकवाली

पिछले 3 सत्रों में कुछ दिन की खरीदारी के बाद FII (विदेशी संस्थागत निवेशक) की बिक्री फिर से शुरू हो गई है। अब तक, मार्च में FIIs ने ₹32,849 करोड़ के शेयर नेट बेचे हैं।

डॉ. वी.के. विजयकुमार, चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट, Geojit Investments ने बताया, “कुछ महत्वपूर्ण बाजार प्रवृत्तियां हैं जिन्हें निवेशकों को अभी समझना और विश्लेषण करना चाहिए। पहला, FII बनाम DII का खेल पिछले एक साल के पैटर्न पर वापस आ गया है, जहां FII की लगातार बिक्री को DII की लगातार खरीदारी पूरी तरह संतुलित कर रही है। भारत के प्रति FII की निरंतर उदासीनता और भारतीय इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगातार प्रवाह को देखते हुए, यह खेल निकट भविष्य में भी जारी रहने की संभावना है।”