Share Market Crash: अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बाद व्यापक बिकवाली होने से भारतीय शेयर बाजार आज गुरुवार, 19 फरवरी को गिरावट के साथ बंद हुआ। कारोबार बंद होने के समय दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। Sensex 1236 अंकों की गिरावट के साथ 82,498.14 अंक पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 365 अंक की गिरावट के साथ 25500 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

सेंसेक्स की कंपनियों का हाल

सेंसेक्स की कंपनियों में इंटरग्लोब एविएशन, महिंद्रा एंड महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट, ट्रेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अदाणी पोर्ट्स, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टेक महिंद्रा, आईटीसी लिमिटेड, पावर ग्रिड के शेयरों में प्रमुख रूप से गिरावट रही।

जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, ”अमेरिका-ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक निवेशक धारणा को प्रभावित किया, जिससे बाजार में व्यापक बिकवाली देखने को मिली।” नायर ने कहा कि कच्चे तेल के साल के उच्चतम स्तर के करीब पहुंच जाने से मुद्रास्फीति संबंधी चिंताएं बढ़ीं और होर्मुज जलडमरूमध्य के रास्ते आपूर्ति बाधित होने की आशंका के चलते बाजार में अस्थिरता बढ़ी।

एशिया के अन्य बाजारों का हाल

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी तीन प्रतिशत और जापान का निक्की एक प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुआ, जबकि हांगकांग और चीन के बाजार पारंपरिक चंद्र नववर्ष पर अवकाश के चलते बंद रहे। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, बुधवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों (Flls) ने 1,154.34 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक (Dlls) भी 440.34 करोड़ रुपये के शुद्ध लिवाल रहे।

निवेशकों के 7.30 लाख करोड़ रुपये डूबे

इस गिरावट में कंपनियों की मार्केट कैप 47,174,876.86 करोड़ रुपये से गिरकर 4,64,43,943.53 करोड़ रुपये पर आ गया यानी निवेशकों के 7.30 लाख करोड़ डूब गए हैं।

क्यों मची शेयर बाजार में अफरा-तफरी

सभी सेगमेंट में बड़े पैमाने पर बिकवाली

मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयर भी दबाव में आए। BSE मिड-कैप और स्मॉल-कैप इंडेक्स में आधे परसेंट से ज्यादा की गिरावट आई। इस गिरावट का निवेशकों की संपत्ति पर भी काफी असर पड़ा। सेशन के दौरान बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन तेजी से गिरा, जिससे मार्केट वैल्यू में हजारों करोड़ का नुकसान हुआ।

बड़े और मुख्य लूजर दबाव में

निफ्टी 50 इंडेक्स के ज्यादातर स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहे थे। सेशन के दौरान क्वालिटी वॉल्स, ट्रेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा और अडानी एंटरप्राइज जैसे शेयर काफी लूजर में से थे। सेंसेक्स पैक में ट्रेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) और अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे स्टॉक भी 1-2% के बीच नीचे थे। इंफोसिस और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ मामूली बढ़त बनाए रखने में कामयाब रहे।

सेक्टर की कमजोरी से इंडेक्स नीचे आए

गिरावट के पीछे एक और मुख्य वजह सभी सेक्टर में आई बड़ी गिरावट है। ज्यादा सेक्टर इंडेक्स नुकसान में ट्रेड कर रहे थे। निफ्टी ऑटो, फ़ास्ट-मूविंग कंज़्यूमर गुड्स (FMCG), मीडिया और रियल्टी इंडेक्स 1% से ज्यादा नीचे थे।

स्मॉल और मिडकैप में वैल्यूएशन की चिंता

हालांकि तीसरी तिमाही के नतीजों के बाद मिड-कैप और स्मॉल-कैप स्टॉक में हाल ही में रिकवरी के संकेत दिखे थे, लेकिन ज्यादा वैल्यूएशन को लेकर चिंता बनी हुई है।

जनसत्ता के सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक, जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट डॉ. वी के विजयकुमार ने कहा, “Q3 के नतीजों से एक जरूरी बात मिड और स्मॉलकैप्स की वापसी है। अर्निंग्स रिकवरी में सुधार और इस अपट्रेंड के जारी रहने के संकेतों ने मिड और स्मॉलकैप्स को इन्वेस्टर्स के रडार पर वापस ला दिया है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पर मिड और स्मॉलकैप्स के सेलेक्टिव एक्युमुलेशन का ट्रेंड है। यहां तक ​​कि म्यूचुअल फंड्स,जिन्होंने मिड और स्मॉलकैप्स के वैल्यूएशन की चिंताओं को मार्क किया था. वे भी इस सेगमेंट में उम्मीद के साथ आने लगे हैं। हालांकि, अब भी लार्जकैप्स का वैल्यूएशन कम्फर्टेबल है, जबकि मिड और स्मॉलकैप्स बहुत ज्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी FY27 की अनुमानित अर्निंग्स के लगभग 20 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जबकि NSE मिडकैप और NSE स्मॉलकैप इंडेक्स FY27 की अनुमानित अर्निंग्स के 28 और 24 गुना पर ट्रेड कर रहे हैं। यह इस मार्केट को स्टॉक पिकर का मार्केट बनाता है। फाइनेंशियल्स, ऑटो, कैपिटल गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स और होटल्स के लिए प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे दिख रहे हैं।”

बढ़ती वोलैटिलिटी घबराहट का संकेत

वोलैटिलिटी में तेज बढ़ोतरी ने दबाव को और बढ़ा दिया। इंडिया वोलैटिलिटी इंडेक्स (जिसे आम तौर पर इंडिया VIX के नाम से जाना जाता है) सेशन के दौरान 9% से ज्यादा बढ़ा और पिछले पांच दिनों में 10% से ज्यादा बढ़ा है।

आने वाले समय में इंडिया VIX होने वाली वोलैटिलिटी के बारे में मार्केट की उम्मीदों को मापता है। बढ़ता VIX आमतौर पर निवेशकों के बीच बढ़ते डर या अनिश्चितता को दिखाता है। ज्यादा वोलैटिलिटी से अक्सर सावधानी से ट्रेडिंग करने और रिस्क कम करने की आदत पड़ती है।

