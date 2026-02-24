Share Market Crash: भारतीय शेयर बाजार आज मंगलवार, 24 फरवरी को लाल के साथ बंद हुआ। कारोबार बंद होने के समय दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। Sensex 1068 अंकों की गिरावट के साथ 82,225.92 अंक पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 288.35 अंक की गिरावट के साथ 25,424.65 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

क्या है शेयर बाजार में गिरावट की वजह?

टेक स्टॉक्स टूटे

बाजार के लिए सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में तेज गिरावट है। निफ्टी आईटी इंडेक्स 10 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गया।

IT स्टॉक्स में बिकवाली इस बात की लगातार चिंताओं से जुड़ी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग और सॉफ्टवेयर सर्विसेज बिजनेस को कैसे बदल सकता है। कोबोल को मॉडर्न बनाने के लिए एंथ्रोपिक का नया कोड और IBM जैसी कंपनियों पर इसके संभावित असर ने (जो मुख्य रूप से मेनफ्रेम कंप्यूटर में कोबोल को मेंटेन और अपडेट करती हैं) निवेशकों में घबराहट पैदा कर दी है। ग्लोबल संकेतों ने घबराहट बढ़ा दी है और ऐसा लगता है कि निवेशक इस सेक्टर में अपना पैसा लगाना कम कर रहे हैं।

US मार्केट में बिकवाली के बाद कमजोर ग्लोबल संकेत

ग्लोबल मार्केट ने सावधानी वाला मूड बढ़ा दिया है। 23 फरवरी को पिछले सेशन में US इक्विटीज में तेज गिरावट देखी गई थी। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 821.91 पॉइंट्स या 1.66% गिरकर 48,804.06 पर बंद हुआ। नैस्डैक कंपोजिट 1.13% गिरकर 22,627.27 पर आ गया, जबकि S&P 500 1.04% गिरकर 6,837.75 पर बंद हुआ।

शुरुआती ट्रेड में 4 लाख करोड़ रुपये डूबे

सुबह के सेशन में हुई तेज बिकवाली से इन्वेस्टर्स की वेल्थ पर भारी असर पड़ा। ट्रेड के पहले 30 मिनट के अंदर ही, लगभग 4 लाख करोड़ रुपये डूब गए क्योंकि सभी सेक्टर्स के स्टॉक्स लाल निशान पर आ गए। BSE पर लिस्टेड कंपनियों का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन शुरुआती घंटों में लगभग 465 लाख करोड़ रुपये तक आ गया, जबकि पिछले सेशन में यह लगभग 469 लाख करोड़ रुपये था।

खबर अपडेट हो रही है…