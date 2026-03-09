Share Market Crash, US-Israel Iran War:सोमवार (9 मार्च 2026) को हफ्ते की शुरुआत भारतीय शेयर बाजार के लिए भारी गिरावट के साथ हुई। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और अमेरिका-इजरायल-ईरान के बीच युद्ध की आशंकाओं ने दुनियाभर के बाजारों में हलचल मचा दी है। इसका सीधा असर भारत के बाजार पर भी दिखा। दोनों प्रमुख सूचकांक बाजार खुलते ही लुढ़क गए। शुरुआती कारोबार में Nifty 50 करीब 500 से ज्यादा अंक जबकि BSE Sensex 1800 से ज्यादा अंक लुढ़क गया।

बाजार खुलने के चंद मिनटों बाद ही यह गिरावट और तेज हो गई और निफ्टी 700 से ज्यादा व सेंसेक्स 2300 से ज्यादा अंक लुढ़ककर कारोबार करता दिखा।

वहीं दूसरी ओर कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल ने निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी है। बढ़ती जियो-पॉलिटिकल टेंशन के बीच बाजार में बिकवाली हावी है और निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं।

यहां तक ​​कि व्यापक सूचकांक भी 2% से अधिक की गिरावट के साथ खुले। निफ्टी बैंक 1,550 अंक या 2.68% गिरकर 56,234 पर खुला जबकि निफ्टी मिडकैप 100 1,238 अंक या 2.16% गिरकर 56,155 पर खुला।

कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल

114 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंची कच्चे तेल की कीमतों का कई शेयरों पर व्यापक असर पड़ रहा है। खासकर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को इस तेज उछाल का बड़ा झटका लग सकता है।

ताजा Nomura रिपोर्ट के अनुसार, “कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी और डीजल क्रैक स्प्रेड बढ़ने के कारण ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के फ्यूल मार्केटिंग मार्जिन पर भारी असर पड़ा है और यह जुलाई 2022 के बाद अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं।”

रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा समय में औसत (ब्लेंडेड) मार्केटिंग मार्जिन लगभग 19.8 रुपये प्रति लीटर के नुकसान पर है। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) के लिए इंटीग्रेटेड मार्जिन नेगेटिव हो सकते हैं क्योंकि कंपनी की फ्यूल मार्केटिंग वॉल्यूम में हिस्सेदारी ज्यादा है और इस सेगमेंट में मार्जिन फिलहाल काफी कमजोर हैं।

हालांकि इसके बावजूद Nomura ने HPCL के शेयर पर ‘Buy’ रेटिंग बरकरार रखी है।