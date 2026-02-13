Share Market Today: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार (13 फरवरी 2026) को बंपर गिरावट के साथ शुरुआत हुई। कारोबार खुलते ही BSE Sensex 700 अंक धड़ाम हो गया। वहीं NSE Nifty भी करीब 215 अंक गिरकर 25600 के नीचे आ गया। IT शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई और आईटी इंडेक्स 5 प्रतिशत तक फिसल गया।

इससे पहले गुरुवार को एनएसई निफ्टी 50 146 अंक या 0.57% गिरकर 25,807 पर बंद हुआ जबकि बीएसई सेंसेक्स 558 अंक या 0.66% गिरकर 83,675 पर बंद हुआ।

Sensex पर इन शेयरों को फायदा-नुकसान

सेंसेक्स और निफ्टी में शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में एक प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। आईटी कंपनियों के शेयर में भारी नुकसान से बाजार में गिरावट आई। बीएसई सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 883.4 अंक या 1.05 प्रतिशत टूटकर 82,791.52 अंक पर आ गया। एनएसई निफ्टी 262.60 अंक या 1.02 प्रतिशत फिसलकर 25,544.60 अंक पर रहा। ।

सेंसेक्स में इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट देखी गई। इटर्नल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, अदाणी पोर्ट्स, ट्रेंट, टाटा स्टील, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडिगो, लार्सन एंड टुब्रो, अल्ट्राटेक सीमेंट और एनटीपीसी के शेयर भी नुकसान में रहे। दूसरी ओर बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक और भारती एयरटेल के शेयर लाभ में रहे। बीएसई स्मॉलकैप सेलेक्ट इंडेक्स में 1.93 प्रतिशत की गिरावट आई जबकि मिडकैप सेलेक्ट इंडेक्स में 1.40 प्रतिशत टूटा।

एशियाई बाजार

शुक्रवार सुबह एशियाई बाजार गिरावट के साथ खुले। अमेरिकी बाजार में रातभर आई गिरावट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े व्यवधान की आशंकाओं का असर देखा गया। जापान का निक्केई 225 0.58% गिर गया। हालांकि इसने कुछ समय के लिए 58,000 का स्तर छुआ था। टॉपिक्स इंडेक्स भी 0.58% नीचे रहा।

दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.35% बढ़ा जबकि स्मॉल-कैप कोसडैक 1.36% गिर गया। हॉन्ग कॉन्ग के हैंग सेंग इंडेक्स के फ्यूचर्स 26,703 पर थे जो इंडेक्स के पिछले बंद स्तर 27,032.54 से नीचे है।

अमेरिकी बाजार

अमेरिकी इंडेक्स लगातार तीन सत्रों तक गिरने के बाद अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स लगभग स्थिर रहे। एसएंडपी 500 फ्यूचर्स 0.02% बढ़े, जबकि नैस्डैक 100 फ्यूचर्स में 0.04% की बढ़त देखी गई। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज से जुड़े फ्यूचर्स में भी ज्यादा बदलाव नहीं हुआ।

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) गुरुवार को लिवाल रहे थे और उन्होंने 108.42 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 276.85 करोड़ रुपये के शेयर की शुद्ध खरीदारी की।