Share Market Crash: गुरुवार (12 मार्च 2026) को भारतीय शेयर बाजार में उम्मीद के मुताबिक बड़ी गिरावट के साथ शुरुआत हुई। दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी शुरुआती कारोबार मे बुरी तरह लुढ़क गए। सेंसेक्स आज सुबह 900 से ज्यादा अंक गिर गया जबकि निफ्टी 300 से ज्यादा अंक की गिरावट के साथ कारोबार करता दिखा।

घरेलू शेयर बाजारों ने आज निचले स्तर पर कारोबार शुरू किया। यह लगातार दूसरे दिन की गिरावट है। मुख्य सूचकांक लगभग 1% नीचे खुले क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें फिर से $100 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रही हैं।

बाजार खुलने से पहले कच्चे तेल की कीमतें वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा फोकस बनी हुई हैं। Strait of Hormuz के आसपास नए हमलों और सप्लाई में बाधा की खबरों के बाद कीमतों में करीब 7% की उछाल आई है। इससे वैश्विक बाजारों में काफी चिंता बढ़ गई है।

GIFT Nifty शुरुआती कारोबार में गिरावट का संकेत दे रहा है जबकि Dow Futures लगभग 400 अंक लुढ़क गया। वहीं एशियाई बाजार भी लाल निशान के साथ खुले हैं।

बुधवार को इससे पहले NSE निफ्टी 395 अंकों या 1.63% की गिरावट के साथ 23,867 पर बंद हुआ। वहीं BSE सेंसेक्स 1,342 अंकों या 1.72% गिरकर 76,864 पर बंद हुआ।

एशियाई बाजारों का हाल

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण गुरुवार सुबह एशियाई बाजार गिरावट के साथ खुले।

जापान का Nikkei 225 1.6% गिर गया जबकि Topix 1.34% नीचे रहा।

दक्षिण कोरिया का Kospi 0.75% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है।

हॉन्ग कॉन्ग के Hang Seng इंडेक्स के फ्यूचर्स 25,756 पर थे जबकि पिछला बंद स्तर 25,898.76 था।