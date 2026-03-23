पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के साथ ही भारतीय शेयर बाजारों में आज उम्मीद के मुताबिक बड़ी गिरावट के साथ शुरुआत हुई। सोमवार (23 मार्च 2026) को Sensex-Nifty दोनों प्रमुख सूचकांक लाल रंग के निशान पर खुले और शुरुआती कारोबार में बड़ी गिरावट के साथ कारोबार करते दिखे।शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 1,555.62 अंक गिरकर 73,477.34 पर आ गया जबकि निफ्टी 479.95 अंक टूटकर 22,634.55 पर पहुंच गया।

अमेरिका ने ईरान को Strait of Hormuz खोलने के लिए 48 घंटे की समयसीमा दी है। इसके जवाब में ईरान ने कहा है कि यदि उस पर हमला हुआ तो वह खाड़ी देशों के ऊर्जा स्रोतों पर हमला करेगा। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह बंद कर देगा।

गौर करने वाली बात है कि इक्विटी बाजारों के लिए आज एक और मुश्किल दिन साबित हो सकता है। पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ रही हैं।

ईरान ने Strait of Hormuz को पूरी तरह बंद करने की धमकी दी है जिससे वैश्विक सप्लाई पर असर पड़ा है और तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी के बाद तनाव और गहरा गया है और इसका सीधा असर शेयर बाजारों व वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है।

सेंसेक्स की 30 कंपनियों का हाल

सेंसेक्स की 30 कंपनियों में से टाटा स्टील, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फाइनेंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाइटन और अडानी पोर्ट्स सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाली कंपनियों में शामिल रहीं। HCL Tech एकमात्र ऐसी कंपनी रही जिसके शेयरों में बढ़त देखने को मिली।

एशियाई बाजार

एशियाई बाजारों में भारी गिरावट देखी गई है। जापान और दक्षिण कोरिया के प्रमुख इंडेक्स 5% से ज्यादा टूट गए। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को आज 24वां दिन है जिससे निवेशकों में चिंता बढ़ी है।

अमेरिकी बाजार

अमेरिकी फ्यूचर्स बाजार दबाव में नजर आ रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका की ताजा चेतावनी के चलते माहौल कमजोर है। Dow Jones के फ्यूचर्स लगभग स्थिर रहे जबकि S&P 500 फ्यूचर्स 0.1% और Nasdaq-100 फ्यूचर्स 0.2% तक फिसल गए।

एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) ने शुक्रवार को 5,518.39 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। हालांकि, घरेलू संस्थागत निवेशकों (DIIs) ने 5,706.23 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय शेयरों से 88,180 करोड़ रुपये (लगभग 9.6 अरब डॉलर) निकाल लिए हैं।