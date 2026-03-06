Share Market Crash: हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार (6 मार्च 2026) कारोबार बंद होने के समय तक बाजार में हाहाकार मच गया और दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) और एनएसई निफ्टी (NSE Nifty) लाल रंग के निशान पर बंद हुए।

आज सेंसेक्स करीब 1097 अंक गिरकर लगभग 78,918.90 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी करीब 315.45 अंक टूटकर लगभग 24,450.45 के स्तर पर बंद हुआ।

गिरावट के साथ खुला था शेयर बाजार

आज बीएससी सेंसेक्स और एनएससी निफ्टी लाल निशान पर खुले थे। निफ्टी 178.75 अंक गिरकर 24,587.15 पर खुला, जबकि बीएसई सेंसेक्स 572.43 अंक गिरकर 79,443.47 पर कारोबार करता नजर आया था। पश्चिम एशिया में जारी ईरान-अमेरिका युद्ध और विदेशी निवेशकों की लगातार निकासी के बीच शुक्रवार को यह गिरावट देखने को मिली।

