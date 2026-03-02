Go to Live Updates

Share/Stocks Market Crash LIVE Updates: भारतीय शेयर बाजार सोमवार को भारी गिरावट के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में निफ्टी 533.55 अंक गिरकर 24,645.10 के स्तर पर आ गया है, जबकि सेंसेक्स 2,743.46 अंक गिरकर 78,543.73 पर पहुंचा गया। स्मॉल कैप और मिडकैप शेयरों में और भी तेज गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हवाई हमले किए जाने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया।

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों का हाल

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में इंटरग्लोब एविएशन, लार्सन एंड टूब्रो, इटरनल, अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा पिछड़ने वाले शेयरों में से थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एकमात्र फायदे में रहा।

शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ था शेयर बाजार

शुक्रवार को सेंसेक्स करीब 961.42 या 1.17 प्रतिशत गिरकर लगभग 81,287.19 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी करीब 317.90 अंक टूटकर लगभग 25,178.65 के स्तर पर बंद हुआ था।

Disclaimer: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

Live Updates
10:09 (IST) 2 Mar 2026

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयरों में बड़ी गिरावट

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का शेयर बीएसई पर 3.97% की गिरावट के साथ 180.10 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है।

10:03 (IST) 2 Mar 2026

शुरुआती कारोबारी सत्र में कई प्रमुख शेयरों पर दबाव

आज शुरुआती कारोबारी सत्र में कई प्रमुख शेयरों पर दबाव देखने को मिला, जिनमें बजाज फाइनेंस में लगभग 2% की गिरावट, अदानी पोर्ट्स में 2% से अधिक की गिरावट और एशियन पेंट्स में लगभग 3% की गिरावट शामिल है। इंडिगो में लगभग 4% की और भी तेज गिरावट दर्ज की गई, जबकि लार्सन एंड टुब्रो के शेयरों में भी 4% से अधिक की गिरावट आई।

10:00 (IST) 2 Mar 2026

अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन लिमिटेड के शेयर की कीमत में गिरावट

अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन लिमिटेड के शेयर्स 2.09% की गिरावट के साथ 1489 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं।

09:57 (IST) 2 Mar 2026

इंडिगो के शेयर की कीमत में 3.87% की गिरावट

ईरान युद्ध के कारण उड़ानों के रद्द होने से आज इंडिगो एयरलाइंस का संचालन करने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड के शेयर 3.87% गिरकर ₹ 4,636 के स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं।

09:53 (IST) 2 Mar 2026

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल के कारण सोमवार को शुरुआती कारोबार में बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी गिर गए।

09:41 (IST) 2 Mar 2026

शेयर बाजार में भारी गिरावट

शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 2,743.46 अंक गिरकर 78,543.73 पर पहुंचा; निफ्टी 533.55 अंक गिरकर 24,645.10 पर आ गया।