Share/Stocks Market Crash LIVE Updates: भारतीय शेयर बाजार सोमवार को भारी गिरावट के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में निफ्टी 533.55 अंक गिरकर 24,645.10 के स्तर पर आ गया है, जबकि सेंसेक्स 2,743.46 अंक गिरकर 78,543.73 पर पहुंचा गया। स्मॉल कैप और मिडकैप शेयरों में और भी तेज गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हवाई हमले किए जाने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया।

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों का हाल

सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में इंटरग्लोब एविएशन, लार्सन एंड टूब्रो, इटरनल, अदानी पोर्ट्स, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा पिछड़ने वाले शेयरों में से थे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एकमात्र फायदे में रहा।

शुक्रवार को गिरावट के साथ बंद हुआ था शेयर बाजार

शुक्रवार को सेंसेक्स करीब 961.42 या 1.17 प्रतिशत गिरकर लगभग 81,287.19 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी करीब 317.90 अंक टूटकर लगभग 25,178.65 के स्तर पर बंद हुआ था।

Disclaimer: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

Live Updates