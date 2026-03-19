Share Market Crash: भारतीय शेयर बाजार में आज भयंकर गिरावट देखने को मिली। दोनों प्रमुख सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स लाल निशान पर बंद हुए। BSE सेंसेक्स 2496.89 अंक गिरकर 74,207.24 पर बंद हुआ। NSE निफ्टी 775.65 अंक की गिरावट के साथ 23,002.15 पर बंद हुआ।

आज क्यों ढह गया शेयर बाजार?

पश्चिम एशिया में बढ़ा संघर्ष

पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बना हुआ है, क्योंकि US, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष का यह तीसरा हफ्ता है। इस क्षेत्र में हाल ही में हुए हमलों और जवाबी हमलों ने अनिश्चितता बढ़ा दी है, जिससे तेल और गैस की सप्लाई पर भी जोखिम बढ़ गया है।

कच्चा तेल

पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतें 4% तक बढ़ गईं। US West Texas Intermediate (WTI) क्रूड लगभग 3.1% बढ़कर $99.31 प्रति बैरल के करीब ट्रेड कर रहा था। वहीं, Brent क्रूड लगभग 4.1% बढ़कर $111.59 प्रति बैरल के करीब पहुंच गया।

एशियाई मार्केट

गुरुवार को एशियाई बाजार भारी गिरावट के साथ खुले और सभी प्रमुख इंडेक्स में नुकसान देखने को मिला। जापान का Nikkei लगभग 2.5% गिरा, और Topix लगभग 1.8% नीचे आया। दक्षिण कोरिया में, Kospi लगभग 2.6% गिरा, जबकि Kosdaq लगभग 1.7% नीचे आया।

FOMC मीटिंग 2026

फेड रिजर्व ने अपनी प्रमुख ब्याज दरें 3.5% से 3.75% पर अपरिवर्तित रखीं। इसके चेयरमैन, Jerome Powell ने कहा कि महंगाई उतनी तेज़ी से कम नहीं हो रही है जितनी उम्मीद थी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि ब्याज दरों में कटौती जल्द होने की संभावना नहीं है।

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