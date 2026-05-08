Share Market Closing: भारतीय शेयर बाजार में 8 मई को गिरावट देखने को मिली। शेयर बाजार के दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स (Sensex) और एनएसई निफ्टी (NSE) लाल निशान पर बंद हुए । बीएसई सेंसेक्स आज 516.33 अंक की गिरावट के साथ 77,328.19 अंक के आस-पास बंद हुआ। वही, निफ्टी 150.50 अंक की गिरावट के साथ 24,176.15 अंक के आस-पास बंद हुआ।

भारतीय स्टेट बैंक ने जारी किए चौथी तिमाही के नतीजे

भारतीय स्टेट बैंक ने शुक्रवार को बताया कि मार्च 2026 को समाप्त चौथी तिमाही में उसका स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट 6% बढ़कर 19,684 करोड़ रुपये हो गया। जो कि पिछले वर्ष की समान तिमाही के 18,643 करोड़ रुपये के मुकाबले 5.6% ज्यादा है।

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