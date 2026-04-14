Share Market Holiday: अगर आप शेयर बाजार में रोजाना ट्रेडिंग करते हैं तो यह खबर आपके काफी काम की है। बता दें कि आज यानी 14 अप्रैल 2026 को डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जयंती के चलते शेयर बाजार की छुट्टी है।

आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) दोनों पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके बाद, शेयर बाजार 15 अप्रैल को खुलेगा यानी आप सामान्य तरीके से ट्रेडिंग सीधे 15 अप्रैल को कर पाएंगे।

MCX भी रहेगा बंद

आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (Multi Commodity Exchange – MCX) में भी डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर जयंती के चलते सुबह ट्रेडिंग नहीं होगी।

शेयर बाजार हॉलिडे 2026 की लिस्ट

क्रमांक तारीख दिन छुट्टी 1 26 मार्च गुरुवार राम नवमी 2 31 मार्च मंगलवार महावीर जयंती 3 3 अप्रैल शुक्रवार गुड फ्राइडे 4 14 अप्रैल मंगलवार डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती 5 1 मई शुक्रवार महाराष्ट्र दिवस 6 28 मई गुरुवार बकरी ईद 7 26 जून शुक्रवार मुहर्रम 8 14 सितंबर सोमवार गणेश चतुर्थी 9 2 अक्टूबर शुक्रवार महात्मा गांधी जयंती 10 20 अक्टूबर मंगलवार दशहरा 11 10 नवंबर मंगलवार दिवाली – बालीप्रतिपदा 12 24 नवंबर मंगलवार प्रकाश गुरुपर्व गुरु नानक देव 13 25 दिसंबर शुक्रवार क्रिसमस

सोमवार को लाल निशान पर बंद हुआ था शेयर बाजार

सोमवार को तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 702.68 अंक यानी 0.91 प्रतिशत टूटकर 76,847.57 अंक पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी भी 207.95 अंक यानी 0.86 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,842.65 अंक पर बंद हुआ था।

सेंसेक्स की कंपनियों में मारुति, इंटरग्लोब एविएशन, बजाज फाइनेंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और एचडीएफसी बैंक प्रमुख रूप से नुकसान में रहीं थी। दूसरी तरफ, लाभ में रहने वाली शेयरों में आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी और एक्सिस बैंक शामिल रहे। अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान में हुई ऐतिहासिक 21 घंटे की वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकला। इससे दो सप्ताह के युद्धविराम का भविष्य अनिश्चित हो गया। जिससे वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 7.73 प्रतिशत बढ़कर 102.6 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया था।

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अमेरिका-ईरान के बढ़ते टकराव के बीच ईरान दुनिया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को लेकर नया नियम लागू करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान होर्मुज स्टेट से गुजरने वाले जहाजों से क्रिप्टोकरेंसी में शुल्क ‘टोल टैक्स’ लेने की ईरान की योजना बना रहा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…