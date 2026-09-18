शापूरजी पालोनजी ग्रुप के चेयरमैन शापूरजी पालोनजी मिस्त्री (जिनकी टाटा संस में 18.37% हिस्सेदारी है) ने टाटा संस की अपर लेयर नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के तौर पर डीरजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को खारिज करने के भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के फैसले का समर्थन किया है। आरबीआई के इस फैसले से कंपनी को एक्सचेंजों पर लिस्टिंग के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

मिस्त्री ने एक बयान में कहा, “आरबीआई द्वारा रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की एप्लीकेशन को खारिज करने और टाटा संस को जल्द से जल्द जरूरी कम्प्लायंस करने का निर्देश देने के साथ, आगे का रास्ता साफ है।”

आरबीआई ने पूरी क्लैरिटी दी है। उन्होंने कहा कि टाटा संस को आरबीआई के स्केल-बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत अपर-लेयर एनबीएफसी के रूप में क्लासिफाई किया गया था और तय लिस्टिंग रूट उसी रेगुलेटरी आर्किटेक्चर से लिया गया था।

शापूर मिस्त्री, टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा के ब्रदर-इन-लॉ हैं, जो टाटा संस की लिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं। टाटा की शादी मिस्त्री की बहन से हुई है। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक्टिव, कर्ज में डूबा एसपी ग्रुप, टाटा संस में अपनी होल्डिंग को मोनेटाइज करने के तरीके ढूंढ रहा है।

शापूर के भाई साइरस मिस्त्री, जिनका 2022 में निधन हो गया, 2012 से 2016 तक टाटा संस के चेयरमैन थे।

मिस्त्री ने कहा, “मैंने बार-बार कहा है कि टाटा संस की पब्लिक लिस्टिंग सिर्फ एक फाइनेंशियल या रेगुलेटरी मामला नहीं है। यह एक सामाजिक और नैतिक जरूरत है।”

उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे अहम बिजनेस संस्थानों में से एक में ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को मजबूत करने के बारे में है, साथ ही टाटा की विरासत के दिल में मौजूद असाधारण परोपकारी उद्देश्य को बनाए रखने और आगे बढ़ाने के बारे में है।

मिस्त्री ने कहा कि इस ऐतिहासिक फैसले को एक स्टेकहोल्डर की दूसरे पर जीत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसे लोगों और संस्थानों को एक साथ लाने के मौके के रूप में देखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, “टाटा संस की लिस्टिंग एक पुल बन सकती है। शेयरहोल्डर्स और ट्रस्ट्स के बीच, निजी विरासत और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के बीच, पीढ़ियों के मैनेजमेंट के बीच और भारत के महान अतीत और आगे आने वाले असाधारण भविष्य के बीच।”

उन्होंने कहा कि शापूरजी पलोनजी और टाटा ग्रुप के बीच का रिश्ता खुद एक सदी से भी ज्यादा पुराना है। यह पीढ़ियों से इंटरप्राइज, भरोसे, शेयर्ड एक्सपीरियंस और भारत में इंस्टीट्यूशन बनाने के साथ आने वाली जिम्मेदारियों की गहरी समझ के जरिए बना है।

मिस्त्री ने कहा, “इसलिए मैं न सिर्फ मौजूदा चैप्टर के समाधान की उम्मीद करता हूं, बल्कि आने वाले सालों में टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप, ज्यादा जुड़ाव और गहरे रिश्ते बनाने की उम्मीद करता हूं। हमेशा आपसी सम्मान की भावना के साथ और हमेशा देश के हित को सबसे ऊपर रखते हुए।”

मिस्त्री ने कहा, “मेरा मानना ​​है कि एक ट्रांसपेरेंट और पब्लिकली अकाउंटेबल टाटा संस पूरे इकोसिस्टम को मजबूत कर सकता है। यह पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकता है, गवर्नेंस को बेहतर बना सकता है, वैल्यू को ज्यादा विज़िबिलिटी दे सकता है, इन्वेस्टर्स के जायज हितों की रक्षा कर सकता है और एक ज्यादा मजबूत और इक्विटेबल डिविडेंड पॉलिसी का आधार दे सकता है।” उन्होंने कहा कि सबसे ज़रूरी बात यह है कि इससे टाटा ट्रस्ट्स की पीढ़ियों तक अपनी समाज सेवा की जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता मजबूत हो सकती है।

उन्होंने कहा कि इसलिए आरबीआई का फैसला एक रेगुलेटरी सवाल के नतीजे से कहीं ज्यादा हो सकता है। मिस्त्री ने कहा कि यह भारतीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस के विकास में एक मील का पत्थर बन सकता है यह इस बात की पुष्टि है कि स्केल और विरासत ट्रांसपेरेंसी के साथ रह सकते हैं; कि समाज सेवा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के साथ रह सकती है और कि महान निजी संस्थान एक महान देश की उम्मीदों के साथ आगे बढ़ सकते हैं।

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टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। इस बीच भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की कानूनी राय सामने आई है। पूर्व CJI का कहना है कि चंद्रशेखरन का कार्यकाल पांच साल बढ़ाने के प्रस्ताव को वैध बनाने के लिए टाटा ट्रस्ट्स के दोनों नॉमिनी डायरेक्टर्स की मंजूरी जरूरी थी। यहां पढ़ें पूरी खबर…