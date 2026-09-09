अगर आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) 2020-21 सीरीज XII में निवेश किया था, तो आपके लिए गुड न्यूज है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस ट्रांच के प्रीमैच्योर रिडेम्पशन (समय से पहले भुनाने) की कीमत घोषित कर दी है। इस सीरीज के निवेशक 9 सितंबर 2026 को अपने गोल्ड बॉन्ड को तय मैच्योरिटी से पहले रिडीम कर सकते हैं और उन्हें 15355 रुपये प्रति SGB यूनिट मिलेगा।

किस सीरीज पर लागू है यह रिडेम्पशन?

यह घोषणा SGB 2020-21 Series XII के लिए है, जिसे भारत सरकार ने 9 अक्टूबर 2020 के नोटिफिकेशन के तहत जारी किया था। इस बॉन्ड की इश्यू डेट 9 मार्च 2021 थी। SGB नियमों के अनुसार, निवेशक जारी होने की तारीख से पांच साल पूरे होने के बाद, ब्याज भुगतान की निर्धारित तारीख पर समय से पहले रिडेम्पशन का विकल्प चुन सकते हैं।

कैसे तय हुई 15355 रुपये की कीमत?

रिजर्व बैंक के मुताबिक, SGB की रिडेम्पशन कीमत 999 शुद्धता वाले सोने की क्लोजिंग कीमत के आधार पर तय की जाती है। इसके लिए रिडेम्पशन डेट से पहले के तीन कार्य दिवसों की औसत कीमत ली जाती है, जिसे इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) प्रकाशित करता है।

9 सितंबर 2026 के रिडेम्पशन के लिए (4 सितंबर 2026, 7 सितंबर 2026, 8 सितंबर 2026) दिनों की कीमत शामिल की गई है। इन तीन दिनों की औसत क्लोजिंग कीमत के आधार पर प्रति यूनिट रिडेम्पशन वैल्यू ₹15,355 तय की गई है।

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कितना मिला रिटर्न?

SGB 2020-21 सीरीज XII ऑनलाइन बॉन्ड के लिए 4,612 रुपये प्रति ग्राम पर इश्यू किया गया था। यह प्रीमैच्योर रिडेम्पशन की तारीख पर लगभग 233% का एब्सोल्यूट सिंपल रिटर्न देगा।

– एब्सोल्यूट रिटर्न 15,355 रुपये – 4,612 रुपये = 10,743 रुपये है। (ब्याज को शामिल किए बिना)।

– प्रतिशत के हिसाब से 10743 रुपये ÷ 4612 रुपये × 100 = 232.90% (लगभग 233%)

लगभग 232.9% एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब है कि इस SGB सीरीज़ में इसके लॉन्च के समय 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट लगभग 3.33 लाख रुपये का होगा, जिसमें मूलधन पर मिलने वाला ब्याज शामिल नहीं है।

जिन इन्वेस्टर्स ने इसी सीरीज के SGB ऑफलाइन खरीदे थे, उनके लिए इश्यू प्राइस 4662 रुपये प्रति ग्राम सोना था। इन SGB की ऑनलाइन खरीद पर 50 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था।

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निवेशकों को क्या करना होगा?

यदि आपके पास SGB 2020-21 Series XII है और आप समय से पहले इसे भुनाना चाहते हैं, तो आपको अपने बैंक, स्टॉक होल्डिंग एजेंट या जिस माध्यम से बॉन्ड खरीदा था, वहां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिडेम्पशन का अनुरोध करना होगा। रिडेम्पशन राशि सीधे आपके खाते में जमा की जाएगी।

क्यों है SGB खास?

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेशकों को सोने की कीमत बढ़ने का फायदा मिलने के साथ-साथ 2.5% वार्षिक ब्याज भी मिलता है।

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