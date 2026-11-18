अगर आपने एसजीबी ​​2020-21 सीरीज VIII में निवेश किया था तो यह खबर आपके काम की है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस सीरीज के लिए समय से पहले रिडेम्पशन की कीमत की घोषणा की है।

आरबीआई के एक बयान के अनुसार, गोल्ड बॉन्ड निवेशकों के पास 18 नवंबर, 2026 को इस एसजीबी को समय से पहले भुनाने का विकल्प होगा।

रिजर्व बैंक के मुताबिक, गोल्ड बॉन्ड जारी होने की तारीख से पांच साल पूरे होने के बाद, ब्याज भुगतान की तारीख पर एसजीबी सीरीज को समय से पहले भुनाया जा सकता है।

कैसे तय होती है एसजीबी रिडेम्पशन की कीमत?

गोल्ड बॉन्ड सीरीज की रिडेम्पशन वैल्यू, इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा पिछले तीन कामकाजी दिनों के लिए जारी की गई 999 शुद्धता वाले सोने की क्लोजिंग कीमतों के ‘सिंपल एवरेज’ के आधार पर तय की जाती है।

इस सीरीज के लिए समय से पहले रिडेम्पशन की कीमत क्या है?

28 अक्टूबर को समय से पहले रिडेम्पशन के लिए कीमत 13,499 रुपये प्रति एसजीबी यूनिट तय की गई है। यह कीमत पिछले तीन कारोबारी दिनों को सोने की क्लोजिंग कीमतों के साधारण औसत पर आधारित है। इस सीरीज को ऑनलाइन खरीदारी के लिए 5,127 रुपये प्रति ग्राम की कीमत पर जारी किया गया था।

कुल रिटर्न : 13,499 रुपये – 5,127 रुपये = 8,372 रुपये है (इसमें ब्याज को शामिल नहीं किया गया है)।

प्रतिशत के हिसाब से : 8372 रुपये ÷ 5127 रुपये × 100 = 163.29%

163.29% यानी 1 लाख रुपये का निवेश बढ़कर 2.63 लाख रुपये (Rs 2,63,290) से अधिक हो गया है। इसमें वह ब्याज शामिल नहीं है जो निवेश की अवधि के दौरान मिला है।

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