SGB 2020-21 Series VII : सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) 2020-21 सीरीज VII में निवेश करने वालों के लिए गुड न्यूज है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस सीरीज के प्रीमैच्योर रिडेम्पशन यानी समय से पहले पैसा निकालने की कीमत घोषित कर दी है। निवेशक 19 अक्टूबर को इस तय कीमत पर अपने बॉन्ड भुना सकते हैं।

इस सीरीज में पैसा लगाने वालों को अब तक करीब 192% का रिटर्न मिला है। आइए जानते हैं इसके बारे में…

आज निकाल सकते हैं निवेश का पैसा

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुताबिक, 20 अक्टूबर 2020 को SGB 2020-21 सीरीज VII को जारी किया गया था। इस बॉन्ड के निवेशकों को 19 अक्टूबर 2026 को समय से पहले पैसा निकालने का विकल्प दिया गया है। दरअसल, 20 अक्टूबर को छुट्टी है। इस वजह से प्रीमैच्योर रिडेम्पशन की तारीख एक दिन पहले रखी गई है।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने वाले लोग 5 साल पूरे होने के बाद कुछ शर्तों के तहत समय से पहले पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए रिडेम्पशन की सुविधा ब्याज भुगतान की तारीख पर उपलब्ध होती है।

कितना है SGB 2020-21 सीरीज VII के लिए रिडेम्पशन प्राइस?

SGB ​​2020-21 सीरीज VII को ऑफलाइन निवेशकों के लिए 5,051 रुपये और ऑनलाइन निवेशकों के लिए 5,001 रुपये की कीमत पर जारी किया गया था, जिन्हें प्रति ग्राम 50 रुपये की छूट मिली।

रिजर्व बैंक ने SGB 2020-21 सीरीज VII के लिए प्रीमैच्योर रिडेम्पशन प्राइस 14,614 रुपये प्रति यूनिट (एक यूनिट का मतलब एक ग्राम) तय किया है।

रिटर्न की गणना करने पर यह करीब 192.21% बैठता है। इसका मतलब है कि इस बॉन्ड में 1 लाख रुपये लगाने वाले निवेशक के निवेश की वैल्यू बढ़कर लगभग 2.92 लाख रुपये हो गई है। इसमें बॉन्ड पर मिलने वाला ब्याज शामिल नहीं है।

गोल्ड बॉन्ड की कीमत कैसे तय होती है?

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की रिडेम्पशन कीमत मार्केट में सोने के भाव के आधार पर तय की जाती है। रिजर्व बैंक के अनुसार, इसके लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (ibj) की ओर से प्रकाशित 999 शुद्धता वाले सोने के पिछले तीन कारोबारी दिनों के क्लोजिंग प्राइस का साधारण औसत लिया जाता है।

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अक्टूबर 2026 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) को समय से पहले भुनाने वाले निवेशकों के लिए जरूरी खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अक्टूबर 2026 से मार्च 2027 के बीच अलग-अलग एसजीबी किश्तों के प्रीमैच्योर रिडेम्पशन का शेड्यूल जारी किया है। इसमें यह भी बताया गया है कि निवेशक को रिडेम्पशन के लिए रिक्वेस्ट कब तक जमा करनी होगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[ डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें दी गई रिटर्न, निवेश मूल्य और कैपिटल गेन की गणनाएं उपलब्ध आंकड़ों एवं अनुमानित कैलकुलेशन पर आधारित हैं। वास्तविक रिटर्न निवेश की तारीख, खरीदी गई यूनिट्स, खरीद मूल्य और प्राप्त ब्याज के आधार पर अलग हो सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) में निवेश से जुड़े किसी भी निर्णय से पहले आधिकारिक RBI दिशानिर्देशों और अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।]