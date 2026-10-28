SGB 2020-21 Series I : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) 2020-21 सीरीज I के समय से पहले रिडेम्पशन की कीमत घोषित कर दी है। यह गोल्ड बॉन्ड 28 अप्रैल, 2020 को जारी किया गया था। निवेशक 28 अक्टूबर, 2026 को इसे समय से पहले भुनाकर अपना पैसा निकाल सकते हैं।

RBI के नियमों के मुताबिक, गोल्ड बॉन्ड जारी होने के पांच साल पूरे होने के बाद निवेशकों को ब्याज भुगतान की तारीख पर समय से पहले रिडेम्पशन का विकल्प मिलता है। यानी निवेशक मैच्योरिटी से पहले तय नियमों के तहत अपने गोल्ड बॉन्ड को भुना सकते हैं…

कैसे किया जाता है एसजीबी रिडेम्पशन प्राइस का कैलकुलेशन?

आरबीआई के बयान में आगे कहा गया है कि गोल्ड बॉन्ड सीरीज की रिडेम्पशन वैल्यू की गणना, इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा पिछले तीन कार्य दिवसों के लिए जारी की गई 999 शुद्धता वाले सोने की क्लोजिंग प्राइसों के साधारण औसत के आधार पर की जाती है।

क्या है इस सीरीज के लिए समय-पूर्व रिडेम्पशन प्राइस?

28 अक्टूबर, 2026 को लागू होने वाली समय-पूर्व रिडेम्पशन प्राइस, एसजीबी की प्रति यूनिट 14,159 रुपये तय की गई है। यह प्राइस पिछले तीन कारोबारी दिनों (23 अक्टूबर, 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर, 2026) की सोने की क्लोजिंग प्राइसों के साधारण औसत पर आधारित है।

एसजीबी 2020-21 सीरीज I को ऑनलाइन खरीदारी के लिए 4,589 रुपये प्रति ग्राम की प्राइस पर जारी किया गया था। समय-पूर्व रिडेम्पशन की तारीख पर, इस पर लगभग 208.54% का कुल साधारण रिटर्न मिलेगा।

– कुल रिटर्न: 14,159 रुपये − 4,589 रुपये = 9,570 रुपये (इसमें ब्याज को शामिल नहीं किया गया है)।

– प्रतिशत के हिसाब से: 9,570 रुपये ÷ 4,589 रुपये × 100 = 208.54%

1 लाख रुपये का निवेश बढ़कर हुआ लगभग 3,08,540 रुपये

1 लाख रुपये का निवेश बढ़कर लगभग 3,08,540 रुपये हो गया है; इसमें होल्डिंग अवधि के दौरान मिलने वाला ब्याज शामिल नहीं है।

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धनतेरस और दिवाली पर सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है। यही वजह है कि इन त्योहारों के मौके पर कई भारतीय परिवार सोने के गहने, सिक्के या बिस्कुट खरीदते हैं। कुछ लोग सोने को पहनने के लिए खरीदते हैं, तो कुछ इसे भविष्य के लिए पैसे बचाने और निवेश का एक अच्छा विकल्प मानते हैं।

हालांकि, सोने में निवेश करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हमेशा गहने या सोने के सिक्के ही खरीदें। आज के समय में डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ETF और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट (EGR) जैसे कई विकल्प भी मौजूद हैं। आप अपने बजट और जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं…

[डिस्क्लेमर: ये आर्टिकल केवल जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। Jansatta.com अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।]



