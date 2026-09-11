SGB Premature Redemption 2026: अगर आपने मार्च 2020 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB 2019-20 सीरीज X) खरीदा था, तो आपके लिए गुड न्यूज है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस बॉन्ड के लिए प्रीमैच्योर रिडेम्पशन प्राइस घोषित कर दिया है।

RBI के अनुसार, इस सीरीज के निवेशक 11 सितंबर 2026 से मैच्योरिटी से पहले अपना गोल्ड बॉन्ड रिडीम कर सकते हैं। SGB में यह सुविधा इश्यू की तारीख से 5 साल पूरे होने के बाद, ब्याज भुगतान वाली तय तारीख पर मिलती है।

कैसे तय होता है SGB का रिडेम्पशन प्राइस?

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) का रिडेम्पशन प्राइस RBI खुद तय नहीं करता, बल्कि यह इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के 999 शुद्धता वाले सोने के भाव पर आधारित होता है।

इसके लिए रिडेम्पशन तारीख से पहले के पिछले तीन कार्यदिवसों के गोल्ड के क्लोजिंग प्राइस का औसत निकाला जाता है। यही औसत कीमत निवेशकों को प्रति ग्राम रिडेम्पशन वैल्यू के रूप में मिलती है।

यह भी पढ़ें: SGB निवेशकों की हुई बल्ले-बल्ले! 1 लाख रुपये बने 3.23 लाख, 5 साल में मिला 223% रिटर्न

इस सीरीज के लिए क्या है रिडेम्पशन प्राइस?

9 सितंबर, 2026 को ड्यू प्रीमैच्योर रिडेम्पशन प्राइस, SGB की प्रति यूनिट 15,328 रुपये तय की गई है, जो पिछले तीन बिज़नेस दिनों के सोने के क्लोजिंग प्राइस के सिंपल एवरेज पर आधारित है।

SGB 2019-20 सीरीज X ऑनलाइन बॉन्ड के लिए 4,210 रुपये प्रति ग्राम पर इश्यू किया गया था। यह प्रीमैच्योर रिडेम्पशन की तारीख पर 264% से थोड़ा ज्यादा का एब्सोल्यूट सिंपल रिटर्न देगा।

– एब्सोल्यूट रिटर्न Rs 15,328 – Rs 4,210 = Rs 11,118 है। (ब्याज को शामिल किए बिना)।

– परसेंटेज में यह Rs 11,118.÷ Rs 4,210 × 100 = 264.08%

264.08% एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब है कि इस SGB सीरीज में इसके लॉन्च के समय 1 लाख रुपये का निवेश आज 3.64 लाख रुपये से थोड़ा ज़्यादा होगा, जिसमें मूलधन पर मिला ब्याज शामिल नहीं है।

यह भी पढ़ें: SGB 2019-20 Series III: रिजर्व बैंक ने तय किया प्रीमैच्योर रिडेम्पशन प्राइस, 1 लाख के निवेश की कीमत अब 4.44 लाख रुपये

निवेशकों को क्या करना होगा?

यदि आपके पास SGB 2019-20 Series X है और आप समय से पहले इसे भुनाना चाहते हैं, तो आपको अपने बैंक, स्टॉक होल्डिंग एजेंट या जिस माध्यम से बॉन्ड खरीदा था, वहां निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिडेम्पशन का अनुरोध करना होगा।

यह भी पढ़ें: 5 रुपये से शुरू कर सकते हैं गोल्ड में निवेश

आज के समय में डिजिटल गोल्ड के जरिए आप बहुत कम रकम से भी सोने में निवेश शुरू कर सकते हैं। खास बात यह है कि डिजिटल गोल्ड में निवेश की शुरुआत सिर्फ 5 रुपये से भी की जा सकती है। यहां पढ़ें पूरी खबर…