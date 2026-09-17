भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) 2019-20 सीरीज IV के निवेशकों के लिए प्रीमैच्योर रिडेम्पशन प्राइस घोषित कर दिया है। 17 सितंबर 2019 को जारी हुई इस सीरीज के बॉन्ड धारक अब 17 सितंबर 2026 से अपने बॉन्ड समय से पहले रिडीम कर सकेंगे। इसके साथ ही आरबीआई ने प्रति यूनिट मिलने वाली रिडेम्पशन राशि भी तय कर दी है।

आरबीआई के नियमों के अनुसार, किसी भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को जारी होने के पांच साल बाद ब्याज भुगतान की तय तारीख पर प्रीमैच्योर रिडेम्पशन का विकल्प मिलता है। ऐसे में इस सीरीज में निवेश करने वाले लोग अब मैच्योरिटी का इंतजार किए बिना अपने निवेश को तय कीमत पर भुना सकते हैं।

कैसे तय होता है एसजीबी का रिडेम्पशन प्राइस?

आरबीआई के अनुसार, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का रिडेम्पशन प्राइस 999 प्योरिटी वाले सोने के बाजार भाव के आधार पर तय किया जाता है। इसके लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी पिछले तीन कार्य दिवसों के क्लोजिंग प्राइस का साधारण औसत निकाला जाता है।

यही औसत कीमत उस दिन रिडेम्पशन वैल्यू मानी जाती है, जिस दिन निवेशक अपने गोल्ड बॉन्ड को समय से पहले रिडीम कराते हैं।

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इस सीरीज के लिए प्रीमैच्योर रिडेम्पशन प्राइस क्या है?

आरबीआई ने 17 सितंबर 2026 को देय प्रीमैच्योर रिडेम्पशन के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2019-20 सीरीज IV की कीमत 15,173 रुपये प्रति यूनिट तय की है।

यह कीमत 16 सितंबर, 15 सितंबर और 11 सितंबर 2026 को 999 प्योरिटी वाले सोने के क्लोजिंग प्राइस के साधारण औसत के आधार पर निर्धारित की गई है।

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निवेशकों को कितना मिला रिटर्न?

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2019-20 सीरीज IV ऑनलाइन निवेश करने वालों के लिए 3,840 रुपये प्रति यूनिट के इश्यू प्राइस पर जारी किया गया था। अब इसका प्रीमैच्योर रिडेम्पशन प्राइस 15,173 रुपये प्रति यूनिट तय होने से निवेशकों को करीब 295.13 प्रतिशत का एब्सोल्यूट रिटर्न मिलेगा।

यानी एक यूनिट पर 11,333 रुपये का सीधा फायदा हुआ है। यह रिटर्न केवल प्राइस बढ़ोतरी पर आधारित है और इसमें बॉन्ड पर मिलने वाला 2.5 प्रतिशत सालाना ब्याज शामिल नहीं है।

295% एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब है कि इस SGB सीरीज में इसके लॉन्च के समय 1 लाख रुपये का निवेश आज 3.95 लाख रुपये से थोड़ा ज़्यादा होगा, जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट पर मिला इंटरेस्ट शामिल नहीं है।

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