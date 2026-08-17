भारतीय रिजर्व बैंक ने (SGB 2021-22 सीरीज V – इश्यू डेट 17 अगस्त, 2021) के लिए प्रीमैच्योर रिडेम्पशन प्राइस की घोषणा की है। रिजर्व बैंक के एक बयान के मुताबिक, गोल्ड बॉन्ड निवेशक के पास 17 अगस्त, 2026 से इस एसजीबी ट्रांच को प्रीमैच्योर रूप से रिडीम करने का ऑप्शन होगा।

केंद्रीय बैंक के मुताबिक, SGB सीरीज के प्रीमैच्योर रिडेम्पशन की अनुमति ऐसे गोल्ड बॉन्ड के इश्यू होने की तारीख से पांचवें साल के बाद दी जाती है, जिस तारीख को ब्याज देना होता है।

कैसे कैलकुलेट की जाती है गोल्ड बॉन्ड सीरीज (SGB) की रिडेम्पशन प्राइस?

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा पिछले तीन वर्किंग डेज के लिए पब्लिश किए गए 999 प्योरिटी वाले सोने के सिंपल एवरेज क्लोजिंग प्राइस के आधार पर कैलकुलेट की जाती है।

प्राइस क्या है प्रीमैच्योर रिडेम्पशन?

17 अगस्त, 2026 को ड्यू प्रीमैच्योर रिडेम्पशन प्राइस एसजीबी की प्रति यूनिट 15,295 रुपये तय की गई है, जो पिछले तीन बिज़नेस डेज के लिए सोने के क्लोजिंग प्राइस के सिंपल एवरेज पर आधारित है।

SGB 2021-22 सीरीज V ऑनलाइन बॉन्ड के लिए 4,740 रुपये प्रति ग्राम पर इश्यू की गई थी। यह प्रीमैच्योर रिडेम्पशन की तारीख पर लगभग 223% का एब्सोल्यूट सिंपल रिटर्न (ब्याज को शामिल किए बिना) देगा।

1 लाख का निवेश आज लगभग 3.23 लाख रुपये

लगभग 223% एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब है कि अगस्त 2021 में लॉन्च के समय इस SGB सीरीज में 1 लाख रुपये का निवेश आज लगभग 3.23 लाख रुपये होगा, जिसमें मूलधन पर मिला ब्याज शामिल नहीं है।

जिन निवेशकों ने इसी सीरीज के SGB ऑफलाइन खरीदे थे, उनके लिए इश्यू प्राइस 4790 रुपये प्रति ग्राम सोना था। इन SGB की ऑनलाइन खरीद पर 50 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा था।

एसजीबी निवेशकों को कितना मिलता है ब्याज?

बॉन्ड्स पर शुरुआती निवेश की रकम पर हर साल 2.50% (फिक्स्ड रेट) की दर से इंटरेस्ट मिलता है। ब्याज हर छह महीने में इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में जमा किया जाता है, और आखिरी ब्याज मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल के साथ देना होता है।

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अगर आपने अगस्त 2019 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB 2019-20 Series III) खरीदा था, तो आपके लिए एक अहम अपडेट है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इस बॉन्ड के लिए प्रीमैच्योर रिडेम्पशन यानी तय समय से पहले पैसे वापस लेने की कीमत घोषित कर दी है। इस ट्रांच की इश्यू डेट 14 अगस्त 2019 थी और निवेशक 14 अगस्त 2026 से इसे समय से पहले रिडीम कर सकेंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर…