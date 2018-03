शेयर बाजारों के शुरुआती कारोबार में गिरावट

देश के शेयर बाजारों में गुरुवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट रही। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स सुबह लगभग 9.20 बजे 14.69 अंकों की गिरावट के साथ 28,785.00 पर और निफ्टी भी लगभग इसी समय 0.70 अंकों की गिरावट के साथ 8,750.90 पर कारोबार करते देखे गए।

मुंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 76.54 अंकों की तेजी के साथ 28,876.23 पर खुला।

वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 6.85 अंकों की तेजी के साथ 8,757.05 पर खुला।

