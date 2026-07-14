Share Market Today: कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के बीच सोमवार को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई। एनएसई निफ्टी 50 (NSE Nifty) 134.35 अंक यानी 0.55% की गिरावट के साथ 24,076.65 पर खुला। वहीं बीएसई सेंसेक्स 476.37 अंक यानी 0.61% फिसलकर 77140 पर कारोबार शुरू हुआ।
पश्चिम एशिया (वेस्ट एशिया) में बढ़ते तनाव के कारण वैश्विक बाजारों में सतर्कता का माहौल है। इसका असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी दिखा और ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत करीब 85 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई।
वहीं गिफ्ट निफ्टी (GIFT Nifty) भी भारतीय बाजार के लिए कमजोर शुरुआत के संकेत दे रहा है। यह 173.50 अंक यानी 0.72% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था।
इससे पहले सोमवार (13 जुलाई 2026) को भारतीय शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ था। निफ्टी 50 0.02% की मामूली बढ़त के साथ 24,211 अंक पर बंद हुआ था जबकि बीएसई सेंसेक्स 0.06% की तेजी के साथ 77,616.40 अंक पर बंद हुआ था।
एशियाई बाजार
मंगलवार को एशिया-प्रशांत (एशिया-पैसिफिक) के प्रमुख शेयर बाजारों की शुरुआत गिरावट के साथ हुई। जापान का प्रमुख सूचकांक निक्केई 225 (Nikkei 225) 1.17% टूट गया जबकि टॉपिक्स (Topix) में 0.51% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं दक्षिण कोरिया का कोस्पी (Kospi) 2.01% लुढ़क गया, जबकि स्मॉल-कैप शेयरों का सूचकांक कोसडैक (Kosdaq) 1.8% नीचे कारोबार करता दिखा।
हॉन्ग कॉन्ग के हैंग सेंग इंडेक्स (Hang Seng Index) के वायदा कारोबार (Futures) का स्तर 24158 पर रहा जो उसके पिछले बंद स्तर 24213.72 से कम है।
अमेरिकी शेयर बाजार में दबाव
मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजार के वायदा कारोबार (US Futures) में गिरावट देखने को मिली। निवेशक अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर स्पष्टता का इंतजार कर रहे हैं।
डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज (Dow Jones) के फ्यूचर्स 140 अंक (0.27%) टूट गए। वहीं एसएंडपी 500 (S&P 500) फ्यूचर्स 0.13% नीचे कारोबार कर रहे थे, जबकि नैस्डैक-100 (Nasdaq-100) फ्यूचर्स लगभग सपाट स्तर के नीचे बने रहे।
सोमवार को भी अमेरिकी बाजार में रही गिरावट
सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार में भी गिरावट दर्ज की गई। इसकी वजह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वह ऐलान रहा जिसमें उन्होंने होरमुज जलडमरूमध्य से ईरानी जहाजों की आवाजाही पर फिर से नाकेबंदी लागू करने की बात कही थी। इस घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई।
-एसएंडपी 500 0.79% गिरकर 7,515.34 पर बंद हुआ।
-नैस्डैक कंपोजिट 1.55% टूटकर 25,873.18 पर बंद हुआ।
-डॉव जोन्स 138.37 अंक यानी 0.26% की गिरावट के साथ 52,498.64 पर बंद हुआ।
कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल
पश्चिम एशिया में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के चलते कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनी हुई है।
-वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड 2.25% की बढ़त के साथ 79.90 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।
-ब्रेंट क्रूड (अगस्त डिलीवरी) 2% चढ़कर 84.95 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया, जो 80 डॉलर के अहम स्तर से ऊपर है।
-वहीं कॉमेक्स (COMEX) पर कच्चे तेल की कीमत करीब 2.5% बढ़कर 80.09 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई।
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