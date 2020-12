बाजार में लौटी रौनक! पहली बार 46000 अंक के पार पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी भी 13500 के ऊपर

विदेशी कोषों के सतत प्रवाह तथा सकारात्मक वैश्विक रुख के बीच बुधवार को सेंसेक्स 495 अंक की छलांग के साथ पहली बार 46,000 अंक के स्तर के पार निकल गया। बीएसई के 30 शेयरों वाले सेंसेक्स ने दिन में कारोबार के दौरान 46,164.10 अंक की नयी ऊंचाई तय की। अंत में सेंसेक्स 494.99 अंक या 1.09 प्रतिशत के लाभ के साथ 46,103.50 अंक के नए रिकार्ड स्तर पर बंद हुआ।

इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 136.15 अंक या 1.02 प्रतिशत के लाभ से 13,529.10 अंक के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। दिन में कारोबार के दौरान इसने 13,548.90 अंक का सर्वकालिक उच्चस्तर भी छुआ। सेंसेक्स की कंपनियों में एशियन पेंट्स का शेयर सबसे अधिक करीब तीन प्रतिशत चढ़ गया। कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटीसी के शेयर भी लाभ में रहे।

वहीं दूसरी ओर अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील, मारुति, एसबीआई और बजाज ऑटो के शेयर में गिरावट आई। रिलायंस सिक्योरिटीज के प्रमुख-रणनीति विनोद मोदी ने कहा, ‘घरेलू बाजारों में आज जबर्दस्त तेजी रही और सेंसेक्स व निफ्टी नए रिकॉर्ड पर बंद हुए। वैश्विक बाजारों में जोरदार बढ़त से स्थानीय बाजार भी चढ़ गए।’

अन्य एशियाई बाजारों में हांगकांग के हैंगसेंग, दक्षिण कोरिया के कॉस्पी और जापान के निक्की में लाभ रहा। चीन के शंघाई कम्पोजिट में गिरावट आई। शुरुआती कारोबार में यूरोपीय बाजार लाभ में थे।

