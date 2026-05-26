ITR फाइल करते समय कई सीनियर सिटिजन यह सोचकर कुछ इनकम सोर्स छिपा देते हैं कि उस पर पहले ही TDS कट चुका है या कुल टैक्स देनदारी शून्य है। लेकिन यही गलती बाद में इनकम टैक्स विभाग के नोटिस की वजह बन सकती है।

जनसत्ता के सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने CA (डॉ.) सुरेश सुराणा के हवाले से बताया कि FY 2025-26 (AY 2026-27) के लिए ITR फाइल करते समय इन 10 इनकम सोर्स को सही तरीके से रिपोर्ट करना बेहद जरूरी है:

पुराने एम्प्लॉयर से पेंशन इनकम

पुराने एम्प्लॉयर से मिली पेंशन आम तौर पर टैक्सेबल होती है और ITR फाइल करते समय इसे बताना जरूरी है, जब तक कि कुछ मामलों में खास तौर पर छूट न दी गई हो, जैसे कि एलिजिबल कम्यूटेड पेंशन। कई सीनियर सिटिजन गलती से मान लेते हैं कि पेंशन इनकम पूरी तरह से टैक्स-फ्री है और इसकी रिपोर्ट नहीं करते, जिससे कम्प्लायंस में दिक्कतें आ सकती हैं।

जीवनसाथी की गुजर के बाद मिली फैमिली पेंशन

फैमिली पेंशन को अक्सर रेगुलर पेंशन समझ लिया जाता है, लेकिन टैक्स ट्रीटमेंट अलग होता है। रिटायर्ड एम्प्लॉई के तौर पर मिली पेंशन के उलट, फैमिली पेंशन पर आम तौर पर “दूसरे सोर्स से इनकम” हेड के तहत टैक्स लगता है।

कई टैक्सपेयर्स या तो इसे गलत तरीके से रिपोर्ट करते हैं या टैक्स नियमों के तहत मिलने वाली एलिजिबल डिडक्शन को क्लेम करने में फेल हो जाते हैं। सही डिस्क्लोजर मिसमैच से बचने में मदद करता है।

फिक्स्ड डिपॉजिट और सेविंग्स अकाउंट से मिला ब्याज

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD), रेकरिंग डिपॉजिट (RD) और सेविंग्स बैंक अकाउंट से मिली ब्याज इनकम ITR में पूरी तरह से रिपोर्ट की जा सकती है। चूंकि बैंक यह जानकारी रिपोर्ट करते हैं, इसलिए इसे न बताने से आसानी से मिसमैच हो सकता है।

हालांकि सीनियर सिटिजन कुछ ब्याज आय पर टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन इससे कमाई बताने की जरूरत खत्म नहीं होती है।

शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी की बिक्री से कैपिटल गेन

कई सीनियर सिटिजन रिटायरमेंट के दौरान फाइनेंशियल जरूरतों को पूरा करने के लिए निवेश को भुनाते हैं या प्रॉपर्टी बेचते हैं। हालांकि, रिटर्न फाइल करते समय अक्सर इन ट्रांजैक्शन को नजरअंदाज़ कर दिया जाता है, खासकर जब टैक्स लायबिलिटी कम दिखती है या गेन पर छूट मिलती है।

शेयर, म्यूचुअल फंड, जमीन, प्रॉपर्टी या दूसरे कैपिटल एसेट्स से कैपिटल गेन को ITR में सही तरीके से रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड इनकम

शेयर, म्यूचुअल फंड और दूसरे इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होती है और इसे ITR में बताना जरूरी है।

कई इन्वेस्टर अभी भी मानते हैं कि डिविडेंड टैक्स-फ्री होते हैं, लेकिन चूंकि ऐसी इनकम इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड और टैक्स स्टेटमेंट में दिखाई देती है, इसलिए इसे न बताने पर नोटिस आ सकते हैं।

टैक्सेबल लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी प्रोसीड

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से मिली हर रकम अपने आप टैक्स-फ्री नहीं होती है। कुछ मामलों में, पॉलिसी की शर्तों और लागू टैक्स नियमों के आधार पर मैच्योरिटी प्रोसीड टैक्सेबल हो सकती है।

सीनियर सिटिजन को यह मानने से पहले कि उन्हें बताने की जरूरत नहीं है, यह देख लेना चाहिए कि प्रोसीड छूट के लिए क्वालिफाई करती है या नहीं।

रिटायरमेंट के बाद फ्रीलांस या प्रोफेशनल इनकम

कई रिटायर्ड प्रोफेशनल (जिनमें डॉक्टर, इंजीनियर, कंसल्टेंट, पुराने बैंकर, टैक्स एडवाइजर और डायरेक्टर शामिल हैं)रिटायरमेंट के बाद भी एडवाइजरी या प्रोफेशनल काम से इनकम कमाते रहते हैं।

ऐसी इनकम को ITR फाइल करते समय सही तरीके से रिपोर्ट करना चाहिए और इसे सिर्फ इसलिए नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कभी-कभार या पार्ट-टाइम है।

इनकम टैक्स रिफंड पर मिला ब्याज

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिफंड पर मिला ब्याज टैक्सेबल होता है और अक्सर रिटर्न फाइल करते समय इसे नजरअंदाज कर दिया जाता है।

चूंकि यह इनकम आमतौर पर टैक्स रिकॉर्ड में दिखाई देती है, इसलिए इसे रिपोर्ट न करने से गड़बड़ियां हो सकती हैं।

हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम

प्रॉपर्टी से हुई रेंटल इनकम को ITR में संबंधित इनकम हेड के तहत बताना होगा।

भले ही रेंटल इनकम पर डिडक्शन उपलब्ध हों, फिर भी कमाई को सही तरीके से बताना होगा।

विदेशी इनकम और विदेशी एसेट्स

विदेशी इनकम कमाने वाले या विदेशी एसेट्स रखने वाले रेजिडेंट सीनियर सिटिजन को (जहां भी लागू हो) अपने टैक्स रिटर्न में इनका खुलासा करना होगा।

ऐसी इनकम की रिपोर्ट न करने पर कम्प्लायंस के गंभीर नतीजे हो सकते हैं। जिन टैक्सपेयर्स की विदेश से इनकम है, उन्हें फाइल करने से पहले डिस्क्लोजर की जरूरतों को ध्यान से रिव्यू करना चाहिए।

सीनियर सिटिजन्स के लिए जरूरी रिमाइंडर

कुछ टैक्सपेयर्स को लगता है कि अगर रिबेट के बाद नए टैक्स सिस्टम के तहत उनकी फ़ाइनल टैक्स लायबिलिटी जीरो हो जाती है, तो ITR फाइल करना जरूरी नहीं हो सकता है।

हालांकि, फाइल करने की जरूरतें कई शर्तों पर निर्भर करती हैं, जिसमें इनकम टाइप, रिपोर्टिंग की जिम्मेदारियां, कैपिटल गेन, विदेशी एसेट्स और कुछ हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन शामिल हैं।

इसलिए, जीरो टैक्स लायबिलिटी का मतलब अपने आप जीरो कम्प्लायंस नहीं है।

आखिरी चेतावनी

ITR फाइल करने से पहले, सीनियर सिटिजन्स को AIS, फ़ॉर्म 26AS, बैंक स्टेटमेंट, पेंशन रिकॉर्ड और इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट के साथ सभी इनकम का मिलान कर लेना चाहिए ताकि कुछ भी छूट न जाए।

छोटी-छोटी चूक से भी मिसमैच नोटिस, बेवजह जांच या रिफंड प्रोसेसिंग में देरी हो सकती है।

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आयकरदाताओं के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट ईयर 2026-27 (AY 2026-27) यानी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं। विभाग ने ITR-1 से ITR-4 फॉर्म 30 मार्च को जारी किया था, जबकि ITR-2, ITR-3, ITR-5, ITR-6, ITR-7 और अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR-U फॉर्म 12 मई को नोटिफाई किए गए।

अब रिटर्न फाइलिंग सीजन शुरू हो चुका है और ज्यादातर नौकरीपेशा लोगों को उनका Form-16 भी मिलना शुरू हो गया है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि त्रुटियों से बचने के लिए अंतिम समय में फॉर्म भरने से बचें। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[ डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और यह प्रोफेशनल टैक्स सलाह नहीं है। टैक्स कानून और सिस्टम सरकार द्वारा बार-बार बदले जाते हैं। पढ़ने वालों को कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन से डिटेल्स वेरिफाई कर लेनी चाहिए या चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लेनी चाहिए। ]